¡Alerta conductores! Waze dejará de funcionar en estos celulares Android en México y te decimos si el tuyo está en la lista

La aplicación de navegación favorita de millones de conductores pronto dejará de ser compatible con los celulares más antiguos. Al menos tenemos novedades en México sobre esto. La próxima actualización del servicio aumentará los requisitos mínimos de su sistema operativo y, como reporta el medio 9to5Google, dejará a miles de usuarios sin soporte. Si tu teléfono tiene una versión antigua de Android, es probable que ya te estés quedando sin las novedades que ofrece Waze.

El fin de una era: ¿Por qué Waze abandona a estos móviles?

Waze ha comenzado a implementar un cambio drástico en su versión beta. Para usar la próxima versión 5.9.90 de la aplicación, será necesario tener, como mínimo, Android 10.

Esto representa un salto significativo, ya que el requisito actual es tener Android 8.0 o una versión superior. Aunque estos requisitos aún no son oficiales para todo el público en México, el medio especializado aclara que los usuarios de la beta ya han comenzado a recibir una notificación que indica que la compatibilidad con Android 9.0 ha finalizado.

El precio de la tecnología: Los usuarios que se quedarán sin actualizaciones

La “sentencia” de Waze significa que los usuarios con versiones anteriores a Android 10 se quedarán sin soporte, sin correcciones de errores, y sin nuevas funciones. Por ejemplo, perderán la posibilidad de usar la IA para reportar accidentes con comandos de voz, una de las grandes novedades de la aplicación.

Alertas permanentes de Waze: ¿Qué son y cómo activarlas? Actualmente, Waze es compatible con Apple Carplay, Android Auto y Android Automotive.

De acuerdo con el medio Android Authority, esto afectará principalmente a quienes utilizan equipos antiguos, como tabletas o sistemas de infoentretenimiento en el auto. Aunque la aplicación seguirá funcionando temporalmente, con el tiempo dejará de recibir actualizaciones y se volverá obsoleta.

La advertencia desde la versión beta

El cambio de requisitos mínimos no es un rumor; es una realidad que Waze está probando en su versión beta. Generalmente, desde que los cambios llegan a la beta hasta que se liberan en la versión pública, el proceso tarda entre una y dos semanas.

Así que, si tienes un celular con una versión de Android anterior a la 10, es momento de que te prepares y consideres buscar una alternativa, como Google Maps.

