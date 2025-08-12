Sí, aún existía: Se acaba el servicio de internet “por teléfono” tras 34 años

Hubo un tiempo en que conectarse a internet era un ritual: ocupar la línea de la casa, escuchar chirridos metálicos y esperar a que el mundo cargara, lento pero seguro. Ese tiempo, increíblemente, seguía vivo en 2025… hasta ahora.

AOL, que en los 90 y 2000 fue sinónimo de internet para Estados Unidos, anunció que descontinuará su acceso telefónico y el software asociado. El último timbrazo será el 30 de septiembre de 2025.

¿Qué anunció exactamente AOL y a quién afecta?

La compañía, hoy parte de Yahoo! Inc., confirmó que el servicio de discado dejará de estar disponible y que herramientas como AOL Dialer y AOL Shield también se retirarán. Los clientes activos deberán migrar a otro proveedor antes de la fecha límite.

Sorprende que en pleno 2025 todavía quedaran suscriptores de dial-up, pero los había: en 2022 se estimaban alrededor de 175.000 en EE. UU., una cifra que se ha ido reduciendo, pero nunca llegó a cero.

Por qué alguien seguía pagando por internet por teléfono

La respuesta duele un poco: brecha digital. En zonas rurales y periféricas, donde la banda ancha aún no llega o llega a medias, el módem seguía siendo el salvavidas.

No es que el acceso telefónico sea cómodo —es lento, caro para lo que ofrece y frágil en seguridad—, es que, para muchos, era la única opción. AOL ya no era el único proveedor, pero durante décadas fue el más grande y el más reconocido.

De los 30 millones al adiós: una historia de ascenso y ocaso

AOL lanzó su servicio de discado en 1991 y alcanzó su pico alrededor del año 2000, con casi 30 millones de usuarios. Para una generación entera, las cartas con CDs de instalación y las ventanas azules fueron la puerta a chats, foros y correo electrónico.

Con la expansión de la banda ancha, el negocio cambió: los ingresos se desplazaron a soporte técnico y seguridad digital, y el dial-up quedó como servicio heredado que sobrevivía en silencio.

Qué pasará con los usuarios y qué alternativas quedan

El cierre no corta cables de inmediato, pero marca una fecha de caducidad. Quien dependa del dial-up tendrá que mirar opciones según cobertura: banda ancha fija donde exista, internet móvil 4G/5G en planes con datos suficientes, o soluciones satelitales en zonas remotas.

No todas las alternativas cuestan lo mismo ni rinden igual, pero superan con creces al módem telefónico en velocidad y estabilidad. Lo clave es planificar la migración con tiempo para no quedarse desconectado de un día para otro.

El legado de una tecnología que se niega a morir

Llamar “obsoleto” al discado es fácil. Y, sin embargo, la infraestructura vieja sostiene más cosas de las que creemos: desde sistemas que todavía dependen de software noventero hasta equipos que se siguen usando por su fiabilidad.

El anuncio de AOL es más que un hasta luego; es un recordatorio de que modernizar la conectividad sigue siendo una tarea pendiente, y que el internet real —ese que iguala oportunidades— solo existe cuando llega a todos.

Un cierre con nostalgia (y algo de realismo)

Se va el sonido del módem, pero se queda su huella. AOL ayudó a poner a medio planeta en línea y a convertir la web en lo que es hoy. Toca despedirse sin romanticismos: el dial-up fue importante, sí, pero también es una traba en 2025.

El futuro de la conexión pasa por redes más rápidas, más seguras y más accesibles. Ojalá el último tono de ocupado sirva para acelerar lo que aún falta.