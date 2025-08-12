¡Alerta programadores! Sam Altman “sentencia” a Python, C++ y JavaScript: la IA cambiará el código para siempre

Si eres programador, el líder de la revolución de la IA tiene algo que decirte. Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha lanzado una sentencia que está redefiniendo el futuro de la profesión. Según el portal Computer Hoy, Altman asegura que la Inteligencia Artificial no eliminará a los programadores, pero sí hará que los lenguajes de programación que hoy dominamos sean prácticamente obsoletos. La era de escribir código línea por línea podría estar llegando a su fin para dar paso a un futuro donde lo que importa no es la sintaxis, sino la idea.

De la sintaxis al concepto: La IA como tu nuevo copiloto

La predicción de Altman se basa en una premisa simple y poderosa: la IA, con el tiempo, será tan buena que los programadores no tendrán que escribir código. En lugar de ello, su trabajo se centrará en describir en lenguaje natural qué es lo que quieren que la aplicación o el software haga. La IA, actuando como un copiloto omnisciente, se encargará de traducir esa descripción en el código final.

Programación/Sam Altman - Captura

El programador del futuro no será un artesano del código, sino un arquitecto de ideas. Su rol pasará de ser el de un constructor que coloca cada ladrillo (línea de código) a ser el de un director de orquesta que supervisa la creación de sistemas complejos. Esto libera a los desarrolladores de las tareas más tediosas y repetitivas, permitiéndoles concentrarse en la lógica, el diseño y la resolución de problemas creativos.

Los lenguajes de programación, ¿en peligro de extinción?

La sentencia de Altman es contundente: los lenguajes de programación como Python, C++ y JavaScript no desaparecerán de la noche a la mañana, pero su relevancia disminuirá. En un futuro no muy lejano, la IA será tan avanzada que podrá generar código en cualquier lenguaje de forma automática, sin que el programador tenga que dominarlo. El foco ya no estará en la sintaxis de un lenguaje, sino en la capacidad de pensar en sistemas, de resolver problemas de forma abstracta y de comunicarse de manera efectiva con la IA.

¿Cómo usar la Inteligencia Artificial sin perder la inteligencia y sabiduría humana Foto: Pixabay

Esta es una idea que, aunque disruptiva, podría democratizar la programación, permitiendo que personas sin conocimientos de código puedan crear sus propias herramientas y aplicaciones simplemente describiendo lo que quieren.

El nuevo rol del programador: Habilidades que la IA no puede replicar

La buena noticia para los programadores es que la IA no los reemplazará, sino que potenciará sus capacidades. El nuevo rol del programador se basará en habilidades que la IA, por ahora, no puede replicar. El pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de diseñar arquitecturas complejas y la resolución de problemas serán más valiosas que nunca.

Héctor Díaz Programador peruano creador de Konlap

El programador del futuro será el encargado de hacer las preguntas correctas, de validar la lógica que la IA genera y de asegurarse de que el código resultante sea seguro y eficiente. La IA es una herramienta; el genio humano, el que la usará para construir el futuro, sigue siendo indispensable.