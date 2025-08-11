¿Tienes un Chromebook y te gustan los videojuegos? Pues puede que ya no puedas abrir Steam

Las Chromebooks nunca fueron “PCs gamer”, pero en los últimos años se defendían sorprendentemente bien. Entre el juego en la nube y una beta de Steam para ChromeOS estrenada en 2022, muchos usuarios encontraron ahí un espacio digno para jugar sin complicarse.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [¿Se acabó la guerra de las consolas? Sony confirmó que sus juegos llegarán a otras plataformas]

El problema es que ese sueño tiene fecha de caducidad. Google ha empezado a mostrar un aviso claro antes de instalar Steam: la beta terminará el 1 de enero de 2026 y, a partir de ese día, los títulos instalados mediante el programa ya no estarán disponibles en tu dispositivo.

Qué está pasando exactamente con Steam en Chromebooks

La versión de Steam para ChromeOS nació como un experimento en beta. Con el tiempo dejó de recibir novedades, y el indicador más contundente del final llegó ahora con el mensaje de advertencia dentro del propio instalador.

Hoy todavía puedes encontrar Steam desde el iniciador de ChromeOS, pero la ruta ya es de salida. En buen chileno: se acabó el recreo.

Qué significa para tus juegos y tu biblioteca

Si montaste una mini biblioteca en tu Chromebook gracias a la beta, debes saber que perderás el acceso a esos juegos en el propio ChromeOS cuando se cumpla la fecha.

No se borra tu cuenta de Steam ni tu colección global, pero sí la posibilidad de ejecutarlos desde esa instalación beta en tu equipo. Lo que queda en tu lado es respaldar datos locales, partidas y pensar en una alternativa para seguir jugando sin sorpresas.

PUBLICIDAD

Tus opciones reales para 2026 y más allá

Quedarán tres caminos. El primero es Google Play Store: los juegos de Android funcionan bien en muchas Chromebooks modernas y, en algunos casos, se adaptan a teclado, mouse o gamepad.

El segundo es el subsistema Linux (Crostini): desde ahí puedes instalar clientes, emuladores o ports nativos; requiere más maña, pero ofrece flexibilidad.

El tercero es el juego en la nube: servicios como GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming o similares te permiten correr títulos potentes con buen Internet y un control compatible.

Ningún camino es idéntico a tener Steam nativo en ChromeOS, pero con una conexión decente la nube suele ser la vía más directa para juegos AAA.

Por qué Google apaga la beta y qué puedes hacer hoy

Aunque Google no se ha lanzado a explicar una gran teoría, los hechos apuntan a que el experimento cumplió su ciclo. Mantener una capa de compatibilidad para una minoría gamer en un sistema diseñado para ser ligero no es trivial.

Si hoy te interesa seguir jugando, conviene adelantar tareas: conserva tus saves, prueba tus juegos Android favoritos, prepara tu entorno Linux si te acomoda y evalúa el rendimiento de algún servicio de streaming de juegos con tus títulos y géneros habituales.

Si estabas pensando en comprar una Chromebook “para Steam”, mejor espera y reevalúa, porque el soporte oficial desaparecerá.

El estado del juego, sin humo

Para muchos, la beta de Steam fue la puerta de entrada a experiencias que parecían fuera del alcance de un Chromebook. Que se cierre no invalida el progreso: el hardware de ChromeOS ha mejorado, Android ofrece cada vez más catálogos “grandes” y la nube está en su mejor momento.

Te puede interesar: [Este computador funciona “como una cafetera”, pero en el buen sentido]

Pero la conclusión es clara: si tu rutina de juego giraba en torno a Steam nativo en ChromeOS, toca migrar tu estrategia antes de 2026.