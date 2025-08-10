Así podría ser la PS6: Se filtraron algunas especificaciones

Desde que la PS5 Pro llegó al mercado con un discreto rugido, las miradas ya están puestas en la siguiente etapa de la historia de PlayStation: la PS6. Aunque faltan algunos años para su presentación oficial, el último episodio del podcast Moore’s Law Is Dead ha soltado datos jugosos que podrían marcar cómo viviremos el gaming en 2027 o 2028.

La gran promesa: rendimiento de otro mundoSegún las fuentes de Moore’s Law Is Dead, la PS6 montará una APU Orion basada en AMD Zen 6 (u “onzen” si nos ponemos frikis) con 8 núcleos y entre 40 y 48 unidades de cómputo gráficas inspiradas en la arquitectura RDNA 5. A ello se suman:

Velocidades de reloj superiores a 3 GHz .

. Memoria GDDR7 en un bus de 160–192 bits .

en un bus de . Ancho de banda de 32 Gbps.

Con estas “bestias” sobre la placa, MLID calcula que la PS6 rendirá tres veces mejor que la PS5 original de 2020. Además, el Ray Tracing recibirá un empujón enorme y, gracias a un reescalado PSSR (futurista, ¿verdad?), podremos aspirar a 4K nativo a 120 FPS. Sí, has leído bien: flujo de juego ultraligero sin excusas.

Retrocompatibilidad y eficiencia energética

Para no dejar a nadie fuera del menú, la PS6 será compatible con juegos de PS5 y PS4, un alivio para quienes acumulan títulos de generaciones previas. Y, pese a semejante músculo, Sony buscará contener el consumo en unos razonables 160 W, poniendo especial cuidado en optimizar la electrónica y la refrigeración.

Precio y fechas de lanzamiento

Una de las sorpresas: Sony quiere evitar que esta consola cueste un ojo de la cara. Aun con costes de producción a la alza, la idea es que la PS6 ronde el precio de lanzamiento de la PS5 (unos 499–549 euros), en lugar de acercarse a los mil, como algunos decían.

En cuanto al calendario, MLID baraja que la producción comience a mediados de 2027, con un lanzamiento previsto entre el tercer trimestre de 2027 y principios de 2028.

Tradicionalmente, Sony presenta su nueva generación en otoño, apuntando al período navideño, así que no nos extrañaría un anuncio oficial en el último trimestre de 2027.

¿Y el mando?

Como cada nueva generación de PlayStation, la PS6 llegará acompañada de un DualSense 3 (nombre provisional) con mejoras de háptica, gatillos adaptativos y quién sabe si nuevas fantasías de retroalimentación. Por ahora, el misterio está servido.