Trump va por la cabeza de Intel: ¿Por qué exige la salida de su CEO?

Un post en Truth Social, una carta con sello del Comité de Inteligencia y una caída en preapertura: suficiente para encender todas las alarmas en Silicon Valley. Trump exigió que Lip-Bu Tan deje el puesto de CEO de Intel “de inmediato”, mientras en Washington señalan potenciales conflictos por supuestas inversiones en compañías tecnológicas chinas. La respuesta corporativa fue prudente; el impacto, no tanto.

El chispazo: una carta y un post con mayúsculas

El 6 de agosto de 2025, el senador Tom Cotton envió una misiva al consejo de Intel planteando “serias inquietudes” sobre la cartera de inversiones de Tan —al menos ocho firmas chinas con presuntos vínculos con el Ejército Popular de Liberación.

Horas después, Trump publicó en Truth Social que el CEO está “altamente conflictuado” y que “debe renunciar, inmediatamente”. El golpe mediático pegó también en la bolsa: INTC llegó a caer alrededor de un 5 % en la preapertura.

La (mesurada) respuesta de Intel

La compañía confirmó la recepción de la carta y aseguró que tanto Intel como su CEO están “profundamente comprometidos con la seguridad nacional” y con su papel en el ecosistema de defensa. Traducido del corporativés: vamos a responder por los canales formales, sin drama y sin entrar al ring de las redes.

Intel es pieza clave del poder tecnológico y geopolítico de EE. UU. y atraviesa una etapa sensible: salida abrupta de Pat Gelsinger a finales de 2024, reestructuración en marcha y resultados que todavía no enamoran.

Golpear al liderazgo en medio de ese cruce de caminos no es trivial: afecta moral, ejecución y, claro, el acceso a capital en un sector que quema efectivo a ritmo de fundición.

Si Tan renuncia: el costo de “ceder”

Señal de culpabilidad (percibida): aunque no lo sea, el relato se impone.

aunque no lo sea, el relato se impone. Otra transición al mando: nuevo vacío en plena reestructura.

nuevo vacío en plena reestructura. Más presión bursátil: segunda sacudida en poco tiempo = inversores nerviosos.

segunda sacudida en poco tiempo = inversores nerviosos. Golpe reputacional: Intel pasaría semanas apagando incendios en lugar de hablar de productos.

Si Tan no renuncia: la ruta de la resistencia

Institucionalidad fuerte: la junta marca la cancha y respalda al CEO.

la junta marca la cancha y respalda al CEO. Estabilidad para el roadmap: menos sobresaltos internos.

menos sobresaltos internos. Pero… se vienen auditorías, pedidos de información y más fuego político. El tema China no se apaga con un comunicado.

Cada hora que Intel dedica a gestionar crisis es una hora menos en I+D, fábricas y hojas de ruta (CPU, nodos, foundry). Para el público final, eso puede traducirse en retrasos, menos competencia y productos que llegan más tarde o más caros.

A escala sectorial, el caso tensiona la ya delicada frontera entre compliance, seguridad nacional y libertad de empresa.

Qué mirar en las próximas semanas

Señales de la junta: respaldo explícito o “evaluación en curso”.

respaldo explícito o “evaluación en curso”. Reacción regulatoria: comités del Congreso, pedidos al Pentágono o a Comercio.

comités del Congreso, pedidos al Pentágono o a Comercio. Mensaje a empleados e inversores: si hay “all-hands” con hoja de ruta clara, el mercado lo agradecerá.

si hay “all-hands” con hoja de ruta clara, el mercado lo agradecerá. Efecto dominó: ¿otras big tech reciben cartas similares? Si sí, sube el riesgo sistémico.

Trump puso el tema en primera plana y Cotton encuadró el ángulo de seguridad nacional. Intel, en modo contención, busca ganar tiempo sin regalar titulares. Renuncie o no Lip-Bu Tan, el recuerdo quedará: en la era de los chips, los CEO compiten en wafers… y también en política.