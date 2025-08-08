¡Guerra de IA! Microsoft le roba la corona a OpenAI con Copilot superando a GPT-5

Microsoft, el gigante que alguna vez fue el principal socio de OpenAI, lanzó hace un tiempo a Copilot, su modelo de lenguaje que, según los análisis preliminares y los expertos, no solo compite con el esperado GPT-5, sino que lo supera en varios parámetros cruciales. Prepárate para entender cómo esta IA, creada en las entrañas de Microsoft, está redefiniendo los límites de la tecnología y por qué esto podría significar el fin de la hegemonía de OpenAI.

PUBLICIDAD

Lee también: ¡El poder de las estrellas en la Tierra! Energía de Fusión y el Sol Artificial: La promesa de una energía ilimitada y limpia

La revancha de Microsoft: Por qué su modelo es una amenaza real

La relación entre Microsoft y OpenAI siempre ha sido un tema de conversación en el mundo geek. Después de invertir miles de millones, Microsoft parece haber aprendido la lección y tras lanzar su propio modelo, éste ha ido incluso mejorando. Y no es cualquier modelo: los benchmarks muestran que el nuevo modelo de Microsoft tiene una capacidad de razonamiento superior, una mayor eficiencia en el procesamiento de datos y, lo que es más importante, un manejo más sofisticado del contexto en conversaciones complejas.

Archivo - La nueva 'app' de Copilot para Android. MICROSOFT - Archivo (MICROSOFT/Europa Press)

Este modelo no solo es más potente, sino que también es más accesible, ya que se espera que se integre profundamente en el ecosistema de productos de Microsoft, desde Office hasta el buscador Bing, lo que podría darle una ventaja competitiva masiva. Mientras OpenAI se prepara para el lanzamiento de GPT-5, Microsoft ya ha dado el primer golpe en una guerra de IA que recién comienza.

Más allá de la potencia: Un enfoque en la creatividad y la resolución de problemas

La verdadera innovación del nuevo modelo de Microsoft no radica solo en su capacidad de procesar información, sino en su enfoque en la creatividad y la resolución de problemas. Los ingenieros de Microsoft han diseñado esta IA para que sea capaz de generar contenido más original, como código de software, diseños gráficos o incluso ideas para artículos, lo que la convierte en una herramienta mucho más poderosa para profesionales creativos.

Además, su capacidad para analizar y resolver problemas complejos en campos como la ciencia y la medicina es un punto que ha sorprendido de Copilot, a los expertos. Se ha reportado que el modelo es capaz de proponer soluciones a problemas que la IA no había visto antes, lo que lo convierte en un verdadero motor de innovación.

Inteligencia artificial (Envato)

El futuro de la IA: ¿Un mercado dominado por la competencia?

La llegada de este modelo de Microsoft, como un competidor más fuerte que al inicio, podría significar el comienzo de una nueva era de competencia en el mercado de la IA. Hasta ahora, OpenAI había sido el jugador dominante, pero ahora tiene un rival formidable con el poder financiero y tecnológico de Microsoft detrás. Esta competencia es una excelente noticia para los usuarios, ya que podría acelerar la innovación y llevar a un futuro donde la IA sea aún más avanzada, accesible y útil para todos.

PUBLICIDAD

Puntos claves de Copilot

El modelo de lenguaje de Microsoft que compite directamente con la serie GPT de OpenAI es Microsoft Copilot. A diferencia de un solo modelo como GPT-5, Copilot es más un “asistente de IA” que integra y utiliza distintos modelos, incluyendo tecnologías de OpenAI, pero también modelos desarrollados internamente por Microsoft.

Integración total y un “Modo Inteligente”

La principal fortaleza de Copilot no es solo su potencia, sino su profunda integración en el ecosistema de Microsoft. Funciona dentro de aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint y Teams. Además, Microsoft está desarrollando un nuevo "Modo Inteligente" para Copilot, que le permite alternar entre una respuesta rápida y una más razonada, adaptándose a la necesidad del usuario de forma autónoma.

Archivo - Logo de Microsoft 365 y sus aplicaciones. MICROSOFT - Archivo (MICROSOFT/Europa Press)

Razonamiento avanzado y codificación

Se ha reportado que Copilot, al integrar nuevos modelos de Microsoft y posiblemente la tecnología de GPT-5, ha mejorado significativamente su capacidad de razonamiento. Esto le permite abordar tareas complejas de programación con un mínimo de instrucciones, ofrecer explicaciones de código más precisas y mostrar un mejor rendimiento en la resolución de problemas lógicos y matemáticos.

La evolución de Copilot en los últimos meses

Aunque Microsoft Copilot no es una novedad, su evolución es constante y sus nuevas funciones lo convierten en un asistente cada vez más potente. Sus actualizaciones se enfocan principalmente en una mayor integración con el ecosistema de Microsoft y en la personalización para el usuario.

Estas son sus novedades y funciones más destacadas:

1. La llegada de los Agentes de Copilot

Esta es una de las mayores novedades. Los Agentes de Copilot son versiones especializadas de la IA que pueden automatizar tareas y procesos de negocio. Puedes usarlos para tareas repetitivas, como generar informes, actualizar bases de datos o gestionar tareas administrativas. Lo más interesante es que puedes crear tus propios agentes, entrenándolos con los datos de tu empresa para que realicen acciones específicas y autónomas.

2. Integración más profunda en las aplicaciones

Copilot ahora va mucho más allá de un simple chat. Su integración con las aplicaciones de Microsoft es mucho más sofisticada.

En Excel: Ahora tiene la capacidad de usar Python para realizar análisis de datos avanzados. Puedes pedirle que cree pronósticos, visualizaciones y resuma datos complejos con una simple instrucción en lenguaje natural.

Ahora tiene la capacidad de usar para realizar análisis de datos avanzados. Puedes pedirle que cree pronósticos, visualizaciones y resuma datos complejos con una simple instrucción en lenguaje natural. En Word y PowerPoint: Ha mejorado su capacidad para resumir documentos extensos (incluso de miles de páginas) y puede generar notas para el orador que se adapten a cada diapositiva de forma automática.

Ha mejorado su capacidad para resumir documentos extensos (incluso de miles de páginas) y puede generar notas para el orador que se adapten a cada diapositiva de forma automática. En Teams: Ahora puede hacer resúmenes detallados de reuniones, extraer puntos clave y tareas pendientes, e incluso generar un perfil de voz para reconocer a los participantes.

MICROSOFT 365-FALLAS ARCHIVO - El logo de Microsoft luce el 12 de abril de 2016 en Issy-les-Moulineaux, en las afueras de París. (AP Foto/Michel Euler, archivo) (Michel Euler/AP)

3. Personalización y autonomía

Copilot ha mejorado su capacidad para personalizar la experiencia. Ahora puedes:

Crear perfiles: Puedes entrenar a Copilot para que recuerde tus gustos, preferencias y estilo de escritura.

Puedes entrenar a Copilot para que recuerde tus gustos, preferencias y estilo de escritura. Historial de chat: Puedes guardar conversaciones y usar prompts basados en tu historial para acelerar la creación de contenido.

Puedes guardar conversaciones y usar prompts basados en tu historial para acelerar la creación de contenido. Modo Inteligente: Copilot puede alternar de manera autónoma entre una respuesta rápida y una más razonada, adaptándose al contexto de la tarea que estás realizando.

En resumen, Copilot ha pasado de ser un simple asistente de chat a convertirse en una plataforma de IA multifuncional. Sus novedades se centran en la automatización, la personalización y la integración total para optimizar la productividad en todos los ámbitos del ecosistema de Microsoft. ¿Lo usas?