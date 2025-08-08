¿Aún sigues con tu PS4? Así puedes hacer que funcione como nueva

La PS4 sigue siendo “la Play” de millones, pero el tiempo pasa factura: menús que tardan en cargar, juegos con bajones de FPS y arranques que parecen lunes. La buena noticia: no necesitas un hechicero, solo mantenimiento inteligente.

En Hardzone probaron varias soluciones en una PS4 Pro de 2018 y, sorpresa: volvió a respirar como en sus años mozos. Aquí va la receta, cronológica y con toque humano.

1) Limpieza a fondo: polvo eres… y en el ventilador te convertirás

Aunque no haga ruido de turbina, por dentro puede estar juntando pelusa vintage. Abre tu PS4 (fat, slim o Pro; cambia un poco el desarmado), saca el polvo con mimo, limpia el radiador y cambia la pasta térmica.

Es el “spa” que mejora temperaturas y evita que el sistema se estrangule por calor. Consejo zen: ordena tornillos y saca fotos del proceso para recordar dónde va cada cosa.

2) Reconstruye la base de datos: mantenimiento sin riesgo

Con los años, el sistema de archivos se vuelve perezoso. Reconstruir la base de datos lo pone a dieta sin tocar tus datos. Cómo:

Apaga la consola. Mantén pulsado Power hasta oír dos pitidos (~7 s). Entras al Modo seguro. Conecta el mando por cable. Elige Opción 5: Reconstruir base de datos.Tarda de segundos a minutos (suele ser rápido). No borra juegos ni capturas; solo limpia referencias rotas y acelera menús.

3) ¿Disco cansado? Revisa el estado del HDD/SSD

Si sigue lenta, quizá el almacenamiento está pidiendo jubilación. Saca el disco y conéctalo a un PC (SATA–USB sirve). Usa CrystalDiskInfo/HDDScan y mira estos S.M.A.R.T.:

HDD: Reallocated Sectors Count (05) > 0 = ojo; > 50 = cambio urgente.

> 0 = ojo; = cambio urgente. SSD: Media Wearout Indicator < 20% = vida útil en las últimas. Dato de taller: algunos SSD de entrada (p. ej., ciertos lotes antiguos tipo Kingston A400) han dado guerra en PS4. Si usas uno, vigila estos valores. Si el disco falla, cambia a un SSD decente (ya solo eso da un boost brutal) y reinstala.

4) Reinstala el software del sistema: borrón y cuenta nueva

¿Nada de lo anterior funcionó? Puede estar corrupto el sistema. Haz backup (sobre todo de partidas), entra al Modo seguro y elige “Inicializar PS4 (reinstalar software del sistema)”. Sí, tarda, pero te deja la consola como recién salida de caja. Luego restauras tus datos y listo.

5) Trucos rápidos que solucionan más de lo que crees

Red estable: si puedes, cable Ethernet . El WiFi inestable da tirones hasta en los menús.

si puedes, . El WiFi inestable da tirones hasta en los menús. Purge de caché: apaga la PS4 completamente y desenchufa 5 minutos . Muchas veces arregla errores tercos.

apaga la PS4 y . Muchas veces arregla errores tercos. Espacio libre: deja margen en el disco; con menos del 10–15% libre, la PS4 se arrastra.

6) ¿Y si sigue yendo a tirones?

Puede ser placa base o fuente. Dos caminos:

Servicio técnico para diagnóstico serio (reballing, VRM, etc.).

para diagnóstico serio (reballing, VRM, etc.). Actualizar de generación si la reparación no compensa. Ojo: una PS4 bien cuidada aún tiene mucha vida para indies, retrocompatibles y la mayoría de AA/AAA de su era.

Bonus: el upgrade que siempre suma —poner SSD

Si aún llevas HDD mecánico, plantéate el cambio. Un SSD SATA transforma tiempos de carga y navegación de menús. Es la relación coste/beneficio más bestia que puedes hacerle a una PS4.

Empieza por lo simple (limpieza + reconstrucción de base de datos), valida el estado del disco y, solo si hace falta, ve a reinstalar sistema. En nuestro caso, la reconstrucción fue mano de santo y la consola volvió a encender, abrir menús y cargar juegos como debe. Tu PS4 no está vieja; solo pedía cariño técnico.