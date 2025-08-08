Internet

¿Aún sigues con tu PS4? Así puedes hacer que funcione como nueva

Tu vieja confiable cumple una década larga, pero con un par de mimos —y cero magia— puede arrancar más rápido, enfriar mejor y quitarse los tirones.

Por Equipo FayerWayer y Alfredo Torres

La PS4 sigue siendo “la Play” de millones, pero el tiempo pasa factura: menús que tardan en cargar, juegos con bajones de FPS y arranques que parecen lunes. La buena noticia: no necesitas un hechicero, solo mantenimiento inteligente.

En Hardzone probaron varias soluciones en una PS4 Pro de 2018 y, sorpresa: volvió a respirar como en sus años mozos. Aquí va la receta, cronológica y con toque humano.

1) Limpieza a fondo: polvo eres… y en el ventilador te convertirás

Aunque no haga ruido de turbina, por dentro puede estar juntando pelusa vintage. Abre tu PS4 (fat, slim o Pro; cambia un poco el desarmado), saca el polvo con mimo, limpia el radiador y cambia la pasta térmica.

Es el “spa” que mejora temperaturas y evita que el sistema se estrangule por calor. Consejo zen: ordena tornillos y saca fotos del proceso para recordar dónde va cada cosa.

2) Reconstruye la base de datos: mantenimiento sin riesgo

Con los años, el sistema de archivos se vuelve perezoso. Reconstruir la base de datos lo pone a dieta sin tocar tus datos. Cómo:

  1. Apaga la consola.
  2. Mantén pulsado Power hasta oír dos pitidos (~7 s). Entras al Modo seguro.
  3. Conecta el mando por cable.
  4. Elige Opción 5: Reconstruir base de datos.Tarda de segundos a minutos (suele ser rápido). No borra juegos ni capturas; solo limpia referencias rotas y acelera menús.

3) ¿Disco cansado? Revisa el estado del HDD/SSD

Si sigue lenta, quizá el almacenamiento está pidiendo jubilación. Saca el disco y conéctalo a un PC (SATA–USB sirve). Usa CrystalDiskInfo/HDDScan y mira estos S.M.A.R.T.:

  • HDD: Reallocated Sectors Count (05) > 0 = ojo; > 50 = cambio urgente.
  • SSD: Media Wearout Indicator < 20% = vida útil en las últimas. Dato de taller: algunos SSD de entrada (p. ej., ciertos lotes antiguos tipo Kingston A400) han dado guerra en PS4. Si usas uno, vigila estos valores. Si el disco falla, cambia a un SSD decente (ya solo eso da un boost brutal) y reinstala.

4) Reinstala el software del sistema: borrón y cuenta nueva

¿Nada de lo anterior funcionó? Puede estar corrupto el sistema. Haz backup (sobre todo de partidas), entra al Modo seguro y elige “Inicializar PS4 (reinstalar software del sistema)”. Sí, tarda, pero te deja la consola como recién salida de caja. Luego restauras tus datos y listo.

5) Trucos rápidos que solucionan más de lo que crees

  • Red estable: si puedes, cable Ethernet. El WiFi inestable da tirones hasta en los menús.
  • Purge de caché: apaga la PS4 completamente y desenchufa 5 minutos. Muchas veces arregla errores tercos.
  • Espacio libre: deja margen en el disco; con menos del 10–15% libre, la PS4 se arrastra.

6) ¿Y si sigue yendo a tirones?

Puede ser placa base o fuente. Dos caminos:

  • Servicio técnico para diagnóstico serio (reballing, VRM, etc.).
  • Actualizar de generación si la reparación no compensa. Ojo: una PS4 bien cuidada aún tiene mucha vida para indies, retrocompatibles y la mayoría de AA/AAA de su era.

Bonus: el upgrade que siempre suma —poner SSD

Si aún llevas HDD mecánico, plantéate el cambio. Un SSD SATA transforma tiempos de carga y navegación de menús. Es la relación coste/beneficio más bestia que puedes hacerle a una PS4.

Empieza por lo simple (limpieza + reconstrucción de base de datos), valida el estado del disco y, solo si hace falta, ve a reinstalar sistema. En nuestro caso, la reconstrucción fue mano de santo y la consola volvió a encender, abrir menús y cargar juegos como debe. Tu PS4 no está vieja; solo pedía cariño técnico.

