Musk vs la India por el internet: ¿De qué trata el conflicto del magnate con el país asiático?

Todo comenzó con un inocente “el político X es inútil” publicado en 2023. Dos años después, esa frase alimenta una demanda de X (antes Twitter) contra la India, enfurece a miles de policías recién armados con órdenes de eliminación exprés y amenaza con complicar los ambiciosos planes de Elon Musk en la nación que calificó como “el mercado con más potencial del mundo”.

Bienvenidos al ring donde se cruzan libertad de expresión, control gubernamental y negocios estelares.

Un tuitito que estalló como supernova

La policía de Satara consideró que aquel mensaje de 280 caracteres podía “generar grave tensión comunitaria”. ¡Listo! Aviso “CONFIDENCIAL” y petición de borrado. La publicación sigue online y ahora integra un dossier de cientos de ejemplos con los que X acusa a Nueva Delhi de pisotear la Constitución india.

Musk, autoproclamado absolutista de la libre expresión, vio la jugada y demandó… desde su app, claro.

Sahyog, el sitio que rima con “apagón”

Hasta 2023, solo dos ministerios podían ordenar censura digital. Con la directiva de Modi, todas las agencias federales y estatales (incluida la policía local) se sumaron a la fiesta.

Después llegó Sahyog: un portal gubernamental donde basta un par de clics para decir “esto fuera” a cualquier red social. X lo llamó “portal de censura”, se negó a integrarse y ahora litiga la legalidad del invento.

¿Y los otros gigantes?

En documentos judiciales India presume que Meta y Google colaboran sin rechistar. Ninguna contestó preguntas incómodas, pero en la trastienda aplican la máxima del buen diplomático corporativo: “mejor no enfadar a un mercado de 1 400 millones de usuarios”.

Del dinosaurio rojo a la estampida mortal: la larga lista de “ofensas”

Memes políticos: caricaturas de Modi atrapado por “la inflación” o barcos con agujeros durante inundaciones.

caricaturas de Modi atrapado por “la inflación” o barcos con agujeros durante inundaciones. Noticias incómodas: cobertura sobre una estampida que dejó 18 muertos en la estación Delhi Junction.

cobertura sobre una estampida que dejó 18 muertos en la estación Delhi Junction. Fotos trucadas: imágenes supuestamente falsas del hijo de Amit Shah junto a una chica en bikini.

En total, unas 1 400 órdenes de eliminación desde marzo 2024. ¡El 70 % firmadas por el Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos, dependiente del Ministerio del Interior!

Musk: satélites en órbita, fábricas en tierra y pleito en juzgados

Elon quiere lanzar Starlink en suelo indio y montar plantas de Tesla para el nuevo Model 2 barato. Pero la pelea judicial llega en el peor momento: quien controle la autopista digital controla también la clientela potencial de los coches conectados y del Internet satelital.

Nadie dice que las reuniones Modi-Musk se hayan enfriado, pero el pulso legal suma un elefante extra a la habitación.

¿Quién gana (o pierde) esta batalla?

Gobierno de la India: más palancas para frenar rumores… y críticas legítimas.

más palancas para frenar rumores… y críticas legítimas. Usuarios: arriesgan que un meme desaparezca antes de viralizar.

arriesgan que un meme desaparezca antes de viralizar. X: se juega su discurso de libertad total y la posibilidad de multas gigantescas.

se juega su discurso de libertad total y la posibilidad de multas gigantescas. Otras tecnológicas: observan y toman nota; hoy le toca a Musk, mañana puede serles propio.

Mientras el juez de Karnataka decide si Sahyog es escudo legítimo o garrote contra la disidencia, el ecosistema digital indio se mueve en arenas movedizas.

Y Musk, con un pie en los cohetes y otro en los tribunales, confirma que en pleno 2025 la batalla por Internet no solo va de cables y satélites, sino de quién puede llamar “inútil” a un político sin que le caiga medio Estado encima.