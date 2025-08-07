¿Carreras obsoletas? La IA y los expertos revelan las 5 profesiones que no debes estudiar

Archivo - Comienza el Programa Juventud Emprendedora 2025 con un curso sobre novedades en Inteligencia Artificial

En un mundo donde la Inteligencia Artificial está redefiniendo cada aspecto de nuestra vida, la elección de una carrera universitaria se ha vuelto más crucial que nunca.

Un análisis combinado de la IA y un grupo de expertos ha lanzado una advertencia contundente: hay al menos cinco carreras universitarias que, si bien fueron relevantes, ahora enfrentan el riesgo de quedar obsoletas o de tener una demanda laboral muy baja en el futuro. Esto no se trata de una profecía del apocalipsis, sino de un llamado a la acción para prepararnos para un mercado laboral que ya está cambiando.

La era de la automatización: El fin de las tareas repetitivas

La principal razón detrás de esta lista es el avance de la automatización y el uso de la IA para realizar tareas que antes requerían de un ser humano. Los trabajos que se basan en la recolección, el procesamiento o la organización de datos, así como en tareas repetitivas, son los primeros en la lista para ser reemplazados por algoritmos más eficientes y precisos.

Este cambio de paradigma nos invita a reflexionar sobre la importancia de desarrollar habilidades que la IA no puede replicar, como la creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y la capacidad de resolver problemas complejos.

La lista negra: Las 5 carreras en riesgo según la IA

La Inteligencia Artificial, en su análisis del mercado laboral y las tendencias tecnológicas, ha identificado las siguientes carreras como las menos recomendables para el futuro:

Periodismo: La IA puede redactar noticias basadas en datos, informes y eventos en tiempo real, lo que amenaza los roles más tradicionales de la profesión. El futuro del periodismo radica en el análisis profundo, la investigación exhaustiva y la narración de historias humanas que la IA aún no puede replicar.

La IA puede redactar noticias basadas en datos, informes y eventos en tiempo real, lo que amenaza los roles más tradicionales de la profesión. El futuro del periodismo radica en el análisis profundo, la investigación exhaustiva y la narración de historias humanas que la IA aún no puede replicar. Contabilidad: Si bien la contabilidad es una profesión vital, la mayoría de las tareas de registro, cálculo y auditoría se pueden automatizar con software avanzado y algoritmos. El futuro de los contadores será como asesores estratégicos y analistas de datos, en lugar de operadores de hojas de cálculo.

Abogacía: La IA ya es capaz de analizar vastas bases de datos de jurisprudencia, redactar documentos legales básicos y realizar investigaciones de manera más rápida que un ser humano. Los abogados del futuro se enfocarán en la estrategia, el juicio moral y la interacción humana, aspectos que la IA no puede replicar por sí sola.

La IA ya es capaz de analizar vastas bases de datos de jurisprudencia, redactar documentos legales básicos y realizar investigaciones de manera más rápida que un ser humano. Los abogados del futuro se enfocarán en la estrategia, el juicio moral y la interacción humana, aspectos que la IA no puede replicar por sí sola. Diseño gráfico: La IA generativa puede crear imágenes, logotipos y diseños con una rapidez y eficiencia que superan las capacidades de un diseñador tradicional. El futuro del diseño gráfico se centrará en la dirección creativa, la conceptualización y la comprensión de las necesidades del cliente.

Logística y transporte: La automatización de la cadena de suministro, desde el inventario hasta la entrega con drones y vehículos autónomos, amenaza los roles más tradicionales en el sector. Los expertos en logística se convertirán en estrategas de sistemas automatizados y optimización de rutas.

