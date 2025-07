El crossover que nadio vio venir: Saldrán cartas Magic de Spider-Man

Durante la Comic-Con de San Diego, Wizards of the Coast dejó boquiabiertos a los jugadores de Magic: The Gathering al anunciar un inesperado crossover: un set de cartas oficial de Spider-Man que llegará a tiendas físicas el 26 de septiembre.

Con portadas clásicas al estilo de Steve Ditko y personajes de todas las épocas —desde Peter Parker hasta Miles Morales—, la colección promete sacudir tanto el mundo del juego de mesa como el de los “Universes Beyond”.

Un set de cómic hecho cartas

El nuevo lanzamiento de Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man se presentará con cartas diseñadas para ensamblarse y recrear viñetas en tu mesa de juego. Cada paquete incluirá personajes icónicos como Gwen Stacy, Venom, el Duende Verde y el Doctor Octopus, todos ilustrados con la estética de las portadas de cómic.

Al unir varias cartas, los jugadores podrán montar escenas dinámicas que recuerdan los números clásicos de Spider-Man, transformando cada partida en una historia de cómic interactiva.

Fechas, formatos y disponibilidad

La colección física saldrá a la venta el 26 de septiembre, y estará legalmente permitida en el formato Estándar.

Sin embargo, los fans de MTG Arena y MTG Online deberán esperar un poco más: Spider-Man formará parte del programa Through the Omenpaths, una línea digital diseñada para adaptar mecánicas de los sets “Universes Beyond” que, por licencias, no pueden replicarse íntegramente en las plataformas online.

¿Qué es “Through the Omenpaths”?

“Through the Omenpaths” permite a Wizards of the Coast incorporar cartas de franquicias externas en Magic: The Gathering Arena y MTG Online mediante versiones alternativas (“reskins”) con nuevas ilustraciones y nombres, pero con idéntica jugabilidad.

Así, la colección física de Spider-Man será recreada digitalmente a partir del 23 de septiembre, brindando a los jugadores online acceso a estas mecánicas bajo un tratamiento creativo exclusivo.

El auge de “Universes Beyond”

La iniciativa “Universes Beyond” ha llevado a Magic: The Gathering a colaborar con sagas como El Señor de los Anillos, Warhammer 40,000 y Fallout. Cada set ha añadido sabores únicos al juego, pero las restricciones de licencia impiden a veces su traslado directo a lo digital.

Con “Through the Omenpaths”, Wizards solventa ese escollo y garantiza que sus colaboraciones más excitantes alcancen también al público de MTG Arena, aunque con un ligero rediseño estético.

¿Qué esperar de esta colaboración?

Arte y nostalgia: Ilustraciones que homenajean el estilo de cómic de los años 60 y 70.

Ilustraciones que homenajean el estilo de cómic de los años 60 y 70. Jugabilidad épica: Mecánicas nuevas que reflejan las habilidades de Spider-Man, como saltos acrobáticos y redes que atrapan criaturas.

Mecánicas nuevas que reflejan las habilidades de Spider-Man, como saltos acrobáticos y redes que atrapan criaturas. Escenas para crear: Cartas que encajan como piezas de un rompecabezas para montar viñetas completas.

Cartas que encajan como piezas de un rompecabezas para montar viñetas completas. Acceso dual: Lanzamiento físico en tiendas y adaptación digital a través de “Through the Omenpaths”.

Con Spider-Man, Magic: The Gathering vuelve a demostrar su poder de reinvención. Tanto si alzas tu lanza telaraña sobre la mesa como si tecleas en MTG Arena, este crossover promete partidas llenas de acción y un espectáculo gráfico que ningún fan querrá perderse.