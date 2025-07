¿No será mucho? Un crítico de videojuegos retro en Youtube arriesga pena de cárcel

En pleno auge del contenido gaming en plataformas de vídeo, la emulación sigue siendo terreno pantanoso. Eso lo descubrió de bruces Once Were Nerd, cuyo análisis de consolas portátiles ANBERNIC desató una redada en su domicilio y oficina.

Con más de 30 dispositivos confiscados y la sombra de cargos por derechos de autor, el popular creador podría enfrentarse a sanciones incluso antes de conocer de qué se le acusa.

La emulación, un viejo dolor de cabeza para Nintendo

Mientras Twitch suele mirar para otro lado con los streamers que retransmiten partidas, la emulación activa alarmas entre las grandes compañías. Nintendo y Sony han presionado a autoridades y plataformas para desactivar proyectos que permiten jugar a sus títulos “clásicos” sin licencias oficiales.

El caso de Once Were Nerd evidencia hasta dónde están dispuestas a llegar estas empresas para proteger su propiedad intelectual, incluso cuando el contenido se centra más en el hardware portátil que en el software original.

Once Were Nerd, en la mira de la Guardia di Finanza

El 15 de abril, agentes aduaneros de la Guardia di Finanza italiana acudieron con orden de registro al hogar y al estudio de Once Were Nerd. En el acta de diligencias constan la incautación de más de treinta consolas portátiles ANBERNIC, Powkiddy y TrimUI, piezas básicas en su colección de revisiones retro.

El creador cooperó plenamente, entregó transcripciones de sus comunicaciones con los fabricantes y dejó incautado su teléfono, recuperado el 15 de junio tras dos meses de investigación preliminar.

Cargos ocultos y canal en vilo

Según la legislación italiana, durante la fase inicial de la investigación los funcionarios no están obligados a revelar los cargos ni el denunciante. Esto deja a Once Were Nerd en una incertidumbre total, con el riesgo de que su canal sea suspendido antes incluso de llegar a juicio.

Aunque la denuncia menciona la reproducción de material protegido por Nintendo y Sony, podría haber discrecionalidad en la agencia para extender la investigación a otros ámbitos.

Un precedente peligroso para los creadores de contenido

El caso abre una puerta inquietante: cualquier creador que comparta análisis de hardware emulado podría exponerse a sanciones administrativas o penales.

A diferencia de los bloqueos por derechos de autor en YouTube, cuya reversión resulta posible tras apelaciones, el procedimiento penal italiano no ofrece vías claras de recurso hasta que concluya la fase de instrucción, dejando a los afectados en una situación de total indefensión.

¿Qué puede pasar ahora?

Si la investigación prospera, Once Were Nerd podría enfrentarse a cargos por distribución de material protegido, con penas que van desde multas elevadas hasta, en el peor de los casos, penas de cárcel.

Para evitarlo, sus abogados podrían negociar un acuerdo o demostrar que sus reviews se amparan en el derecho de cita y el interés crítico. Mientras tanto, el youtuber y su comunidad aguardan a que la Guardia di Finanza levante el secreto de sumario y revele el alcance real de las acusaciones.