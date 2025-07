Entrevista: Canon se reinventa y le habla a tu generación, con sus nuevas cámaras conquistan el mundo del vlogging y streaming

¡Atención, tiktokers, streamers y todos los que sueñan con llenar su feed de contenido épico! Si eres de los que pensaba que Canon era solo esa marca seria, de cámaras grandes y complicadas, ¡prepárate para cambiar de opinión! El gigante japonés llegó a la Comic Con Chile 2025 no solo para lucirse, sino para demostrar que está full sintonizado con la onda joven y digital. Y lo hicieron con un par de cámaras nuevas que gritan “¡soy tu próxima herramienta para la fama!”.

PUBLICIDAD

Lee también: Canon la rompe en la Comic Con Chile: con cámaras para que seas el próximo influencer viral

Fue en el mismísimo escenario principal de la convención donde Cristian Flores y José Méndez, dos cerebritos de Marketing y Técnica de Canon, se plantaron frente a un público atento y entusiasta. Con la energía que se espera en un evento geek, nos contaron el nuevo norte de la marca: una apuesta total por el vlogging y el streaming. La idea es clara: quieren romper con esa imagen de que Canon es solo para fotógrafos “de toda la vida” y abrazar con fuerza a esa generación que se mueve a golpe de cámara frontal y likes.

ComicCon - Canon - Karen Hermosilla

Entrevista a los representantes de Canon

¿Qué fue lo que notó Canon para entrar en el mundo de los creadores de contenido?

C: Bueno, como empresa nosotros seguimos todas las tendencias mundiales y ya no es algo raro que la generación de contenido hoy día es una de las profesiones, por así decirlo, más demandada sobre todo por los jóvenes. Canon es una empresa tradicional, lleva 80 años en el mundo, 30 años en Chile y de cierta forma necesitamos rejuvenecernos cada cierto tiempo y es una oportunidad de participar en la Comic Con, es eso, acercarnos a un público que quizás no ve como la marca de los papás, de los más mayores, pero aquí les demostramos que Canon es una marca que está en constante crecimiento y en constante ajuste para adaptarnos a las tendencias que estén de moda.

Bueno José, por difícil que parezca creer Canon aún no se había integrado de lleno al mundo de los streamers y bloggers. ¿A qué se debe tanta espera?

J: Sí, llegamos un poco tarde, pero también no es que estemos empezando ahora, sino que estas cámaras que presentamos hoy, tanto la Powershot V1 como la EOS R50 V, vienen heredadas de dos cámaras anteriores. Entonces ahora tenemos la ventaja de una cámara de video con óptica intercambiable, con otra ergonomía muy diferente a la que teníamos, pero también estamos creciendo en la capacidad de poder transmitir y eso fue también importante que mediante la aplicación propia, que obviamente es para todas las plataformas, se puede transmitir de forma inalámbrica para poder streamear de forma directa, eso es una ventaja que antes no lo teníamos y ahora estamos presentando en la Comic Con 2025.

PUBLICIDAD

ComicCon - Canon - Karen Hermosilla

Maravilloso, y ¿cómo ha sido para usted la experiencia de vivir la reacción de los creadores de contenido al conocer este tipo de cámaras?

C: Es súper buena porque en general, como lo mencionamos en nuestra presentación, hoy día existe mucha una idea de que no se necesita una cámara y que con el celular basta, y sí, efectivamente, con un celular tú puedes desarrollar tu contenido, pero cuando quieres dar el paso adelante y diferenciarse del resto, el valor que tiene la imagen que genera una cámara hoy día es superior, y como también lo mencioné en la presentación, el cerebro humano todavía distingue una imagen real cuando son los colores reales y nuestra marca se destaca por sus colores Canon, que son naturales y eso genera engagement, como se dice, y una reacción positiva, emocional que todavía todo lo que sea computacional no lo logra.

¿Cuáles son las próximas estrategias para alcanzar no solo un público orgánico, también a quienes se dedican al video y foto de una manera más estática, más corporativa, o para eventos en vivo?

J: Nosotros tenemos un line-up súper amplio, desde las cámaras de cine, tenemos una línea de cinema que hace más de 10 años que se está desarrollando, tenemos la línea EOS R, todas las cámaras mirrorless, y ahora tenemos las nuevamente las PowerShot el fondo lo que se aprovechó ahora es hacer un simbionte entre la línea de cinema y la línea de cámaras fotográficas para tener estas dos cámaras de video que graban fotos.

J: Ahora nosotros lo transmitimos diferente, no una cámara de foto que hace video, sino que una cámara de video que puede tomar fotos. Entonces el desarrollo va en esa línea creo yo.

ComicCon - Canon - Karen Hermosilla

C:Nosotros trabajamos con todos los profesionales de la fotografía desde mucho tiempo atrás y entendemos cuál es la razón, cuál es la importancia de la cámara para el fotógrafo, su herramienta de trabajo, y nosotros tenemos un servicio directo propio que te permite tener tu herramienta siempre usable al momento de que tú la necesites, eso también es súper importante, porque nosotros entendemos las necesidades de los profesionales, entonces hoy en día tú estás partiendo en esto y quieres avanzar, pues nosotros te vamos a poder acompañar toda tu vida profesional.

Genial y por último, ¿cómo ha sido la experiencia acá en Comic Con?

La experiencia ha sido genial, como te dije, a nosotros nos interesaba acercarnos a un público que quizás lo vemos un poco más de lejos, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con profesionales que ya llevan un tiempo, pero cada cierto tiempo es súper bueno tener este acercamiento a generaciones más jóvenes, porque te cambia el switch, nosotros podemos creer que la cosa va para un lado y los jóvenes están en otra, y es una especie de aprendizaje para nosotros en Canon, estar en contacto directo con este tipo público.

ComicCon - Canon - Karen Hermosilla

Como conclusión, CANON alcanzó a subirse al barco del vloggin y de muy buena manera, presentando dos modelos innovadores que de seguro será uno de los favoritos de los creadores que están y que vendrán.