¿Es posible cargar completamente una computadora en un automóvil? Sí, y esta es la forma

Llevar la computadora portátil de viaje suena práctico, pero cuando no hay enchufes cerca, el drama comienza. Afortunadamente, tu automóvil no solo te lleva del punto A al B, ¡también puede salvarte la jornada de trabajo o la maratón de series! Solo necesitas conocer los límites y cuidados para no terminar con la laptop a medio cargar… y el auto sin batería.

¿Es posible cargar una laptop en un auto?

Sí, totalmente. Pero no esperes que funcione como un enchufe de casa. La mayoría de las laptops requieren entre 30 y 70 vatios para cargarse, mucho más que un celular. Aun así, una batería de auto promedio tiene unos 600 vatios-hora, lo suficiente para echarte una mano energética.

La clave está en hacerlo mientras el motor está encendido. ¿Por qué? Porque las baterías de auto no están pensadas para descargar energía con el motor apagado. Si lo haces, podrías quedarte tirado, con la laptop apenas al 40% y sin poder arrancar el coche. Nada ideal.

Reglas básicas para no terminar varado

Carga solo con el auto encendido. Esto mantiene la batería recargándose mientras usas energía.

Esto mantiene la batería recargándose mientras usas energía. No superes las dos horas de carga seguidas. Dale un descanso al sistema eléctrico del auto.

Dale un descanso al sistema eléctrico del auto. Evita hacerlo con el coche apagado. A menos que te encante la adrenalina de esperar a la grúa.

¿Y las baterías de ciclo profundo? Mejor para autocaravanas. No son lo tuyo si usas un auto convencional: pueden dañar componentes, y sí, probablemente anulen tu garantía.

El veredicto: sí, pero con cabeza

Sí, puedes cargar tu laptop en el coche y seguir con tu vida digital como si nada. Pero hazlo con precaución y siempre consciente de los límites de tu vehículo. Un par de reglas simples evitarán que termines varado en medio de la nada con una laptop a medias… y un auto que no arranca.