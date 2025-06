PlayStation 4 aún tiene algo que decir: tres lanzamientos de julio que demuestran que no está acabada

En un mundo dominado por consolas de última generación, la PS4 sigue dando pelea. Lejos de ser una reliquia, sigue viva en millones de hogares... y en julio de 2025, lo va a demostrar con tres lanzamientos que, aunque podrían haber sido exclusivos de PS5, llegan también a su hermana mayor.

¿Nostalgia, lógica comercial o simple justicia gamer? Sea cual sea el motivo, estos títulos vienen a recordarnos que la PS4 todavía tiene algo que decir.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – 11 de julio

Para los que crecieron perfeccionando combos imposibles y rompiendo huesos virtuales, este regreso es un sueño hecho realidad. Tras el éxito de los remakes de THPS 1 + 2, Activision lanza el paquete que reúne las entregas 3 y 4, remasterizadas con mimo.

No solo actualizan los gráficos, sino que respetan el alma de los originales. Y sí, la PS4 entra en la lista de plataformas elegidas, permitiendo que quienes aún no han dado el salto a la nueva generación puedan seguir grindando sin problemas.

Monument Valley 3 – 22 de julio

Este título es como un poema visual con puzzles. Monument Valley 3 se lanzó primero como una exclusiva para móviles vía Netflix Games, lo cual fue… polémico, por decirlo suave.

Pero ahora se libera del cautiverio y llega a PS4, permitiendo que la atmósfera hipnótica y los escenarios imposibles se vean como deben: en una buena pantalla. Ideal para los que disfrutan de experiencias más tranquilas y artísticas, pero con mecánicas que te retan sin gritarte.

Ninja Gaiden: Ragebound – 31 de julio

Los fans del dolor (digital) están de suerte. Esta entrega toma la esencia retro y castiga sin piedad, como lo hacían los viejos tiempos. Ragebound vuelve al estilo pre-3D de la saga, con scroll lateral, dificultad a la antigua y mucha, mucha acción.

El desarrollo está en manos de The Game Kitchen, responsables de Blasphemous, lo que significa que no solo va a ser difícil, sino hermoso. Que llegue a PS4 es una victoria para los nostálgicos y para quienes aún no se han mudado de consola.

Mientras algunos juegos ya no pisan la PS4 sin razón aparente, estos tres lanzamientos vienen a demostrar que todavía queda cuerda. Así que si tu PS4 sigue encendida, julio es tu mes.