Tu Smart TV favorito a punto de morir: Netflix confirma la lista negra de televisores obsoletos (¡y el tuyo podría estar ahí!)

¡Atención, gamers y cinéfilos! Agárrense fuerte a sus controles remotos porque se viene una apocalipsis silenciosa en el mundo de los Smart TV. ¿Recuerdas ese compañero de batallas que te ha acompañado en incontables maratones de Netflix, ese fiel artefacto que ha sido testigo de tus noches de sofá, pizza y la serie del momento? Pues prepárate para un baldazo de agua fría: muchos de ellos están a punto de pasar a mejor vida, al menos en lo que a su capacidad para streamear tu contenido favorito se refiere.

PUBLICIDAD

Lee también: El cambio climático está haciendo que Japón reconsidere usar uno de sus mayores miedos: El aire acondicionado

La fecha fatídica, que ya está grabada a fuego en el calendario de la obsolescencia programada, es el 26 de junio de 2025. Un día antes de que te des cuenta, tu Smart TV de confianza podría convertirse en un pisapapeles de alta definición.

Netflix Logo de Netflix

Esta no es una broma pesada de un episodio de Black Mirror, es la cruda realidad que Netflix ha decidido imponer. Una movida que, aunque justificada por “actualizaciones en sus políticas de soporte” y “requerimientos técnicos necesarios”, huele más a una carrera sin fin por el hardware más reciente, dejando en la estacada a millones de usuarios con televisores que, hasta hace poco, eran la envidia de sus vecinos.

Dispositivos fabricados antes de 2019, es decir, casi todos los que no tienen ese olor a nuevo que solo se percibe cuando sacas algo de su caja, son los principales candidatos a este destierro digital. Marcas como Sony, Samsung, LG y Panasonic, nombres que evocan calidad y confiabilidad, verán cómo sus modelos más veteranos, incluyendo líneas icónicas como los Sony Bravia KDL y XBR, se despiden del logo de la N roja. La excusa oficial es la optimización del funcionamiento y la seguridad del servicio, pero para muchos, esto significa una única cosa: ¡a comprar un televisor nuevo o buscar alternativas de esas que dan dolor de cabeza!

Hogar inteligente Algunos aparatos para el hogar están transformando nuestro estilo de vida, haciéndolo más cómodo y fácil.

La traición del Smart TV: ¿Por qué Netflix nos abandona?

El mundo de la tecnología avanza a pasos agigantados, eso lo sabemos todos. Lo que hoy es lo último, mañana es un fósil de la era digital. Sin embargo, esta velocidad vertiginosa a veces se traduce en un golpe bajo para el consumidor.

En el caso de Netflix y los televisores, la justificación es clara, aunque dolorosa: los dispositivos más antiguos simplemente no pueden con el ritmo.

PUBLICIDAD

La plataforma de streaming más grande del planeta argumenta que sus nuevas versiones de la aplicación requieren más memoria, mayor potencia de procesamiento y estándares de conectividad actualizados. Esto tiene sentido desde un punto de vista técnico. Netflix está constantemente mejorando la calidad de imagen (4K, HDR, Dolby Vision), añadiendo nuevas funcionalidades (perfiles, descargas, interactividad) y, por supuesto, combatiendo la piratería y mejorando la seguridad. Todo esto demanda recursos del hardware. Un televisor de hace más de cinco años, por muy bueno que fuera en su momento, fue diseñado con las capacidades de procesamiento y conectividad de esa época. Es como pedirle a un smartphone de 2015 que corra los videojuegos más recientes con gráficos ultra: simplemente no está hecho para eso.

Netflix Logo de Netflix

La decisión afecta a modelos que carecen de lo que Netflix considera “arquitectura de software compatible”. Esto podría significar que el sistema operativo del televisor, o el firmware, ya no puede ser actualizado a una versión que soporte la última aplicación de Netflix. Imaginen que su televisor tiene un cerebro, y ese cerebro se ha quedado estancado en una versión de software que ya no es compatible con las nuevas y exigentes demandas de la N roja. Es el equivalente tecnológico a que tu abuela no entienda TikTok: no es que no quiera, es que la tecnología le ha superado.

Pero, seamos honestos, la frustración es comprensible. Un televisor no es un celular que cambias cada dos años. Es una inversión importante, un mueble más en el salón de casa, y muchos esperan que dure una década o más. Que una funcionalidad tan básica y central como Netflix se esfume de la noche a la mañana, simplemente porque tu televisor “no es lo suficientemente joven”, es un golpe bajo para el bolsillo y para el alma geek que todos llevamos dentro. Es como si de repente tu consola de videojuegos favorita dejara de leer tus cartuchos más preciados porque “ya no son compatibles”. ¡Un sacrilegio!

Smart TV Buen Fin Este producto te ofrece la posibilidad de acceder a una amplia variedad de contenidos más allá de los canales de televisión, aprovecha para cambiarla (Pexels)

El apocalipsis televisivo: ¿Qué modelos están en la lista negra?

Si te estás preguntando si tu fiel compañero de maratones está en la guillotina digital, es hora de revisar esa factura antigua o, mejor aún, ir directo al menú de configuración de tu televisor. La clave es la fecha de fabricación y la versión del sistema operativo. Si tu Smart TV vio la luz antes de 2019, las probabilidades de que se quede sin Netflix son altas, muy altas.

Entre las marcas más afectadas, encontramos nombres que resuenan en cualquier sala de estar:

Sony: Los usuarios de televisores Bravia son los que tienen más probabilidades de sufrir esta amputación digital. Especialmente, los modelos de las líneas KDL, XBR, W95 y X95. Estos televisores, que en su momento fueron el tope de gama y ofrecían una calidad de imagen espectacular, ahora se encuentran con la triste realidad de que su hardware y software simplemente no pueden seguir el ritmo de las exigencias de Netflix. Es como tener un coche clásico impecable, pero que no puede cargar el combustible de hoy.

Los usuarios de televisores Bravia son los que tienen más probabilidades de sufrir esta amputación digital. Especialmente, los modelos de las líneas KDL, XBR, W95 y X95. Estos televisores, que en su momento fueron el tope de gama y ofrecían una calidad de imagen espectacular, ahora se encuentran con la triste realidad de que su hardware y software simplemente no pueden seguir el ritmo de las exigencias de Netflix. Es como tener un coche clásico impecable, pero que no puede cargar el combustible de hoy. Samsung: El gigante coreano, líder en ventas de televisores, también tiene sus bajas. Si tienes un Samsung Smart TV de los primeros que salieron al mercado con la etiqueta de “inteligente”, es muy probable que estés en la lista. Los modelos más antiguos de sus series J, K y M, que datan de antes de 2019, son los que están en la mira. Samsung ha sido un pionero en la integración de apps, pero la evolución es implacable.

El gigante coreano, líder en ventas de televisores, también tiene sus bajas. Si tienes un Samsung Smart TV de los primeros que salieron al mercado con la etiqueta de “inteligente”, es muy probable que estés en la lista. Los modelos más antiguos de sus series J, K y M, que datan de antes de 2019, son los que están en la mira. Samsung ha sido un pionero en la integración de apps, pero la evolución es implacable. LG: La compañía de la “vida buena” también se ve obligada a dejar atrás algunos de sus modelos. Los televisores LG con WebOS o Netcast en sus primeras versiones, lanzados antes de la fecha límite, también podrían perder el acceso a la aplicación de Netflix. Si tu control remoto todavía tiene botones dedicados a servicios que ya nadie usa, es una señal de alarma.

La compañía de la “vida buena” también se ve obligada a dejar atrás algunos de sus modelos. Los televisores LG con WebOS o Netcast en sus primeras versiones, lanzados antes de la fecha límite, también podrían perder el acceso a la aplicación de Netflix. Si tu control remoto todavía tiene botones dedicados a servicios que ya nadie usa, es una señal de alarma. Panasonic: Aunque con una cuota de mercado menor en algunos países, Panasonic también se une al club de los olvidados. Sus modelos Viera más antiguos, especialmente aquellos que confiaban en plataformas de smart TV menos actualizables, también están en la cuerda floja.

Es importante recordar que esta lista no es exhaustiva y puede variar ligeramente según la región y el modelo exacto. Lo mejor es siempre consultar la página de soporte de Netflix o del fabricante de tu televisor, aunque la noticia general es que la antigüedad es el principal factor de riesgo. Es como un casting para una película futurista: si no pareces del futuro, estás fuera.

Películas y series para disfrutar en octubre

La gran evasión: Alternativas para seguir viendo Netflix (sin una TV nueva)

¡No todo está perdido, valientes guerreros del streaming! Antes de que vayas corriendo a empeñar un riñón para comprar el último televisor OLED con pantalla enrollable, existen opciones para seguir disfrutando de tus series y películas favoritas de Netflix en ese televisor “obsoleto”. Piénsalo como darle una segunda vida a tu viejo amigo, un trasplante de cerebro digital que lo devolverá al siglo XXI.

La clave está en los dispositivos externos de streaming. Estos pequeños artilugios, que se conectan al puerto HDMI de tu televisor, son la solución más económica y práctica para esquivar la obsolescencia. Son como un nuevo cerebrito para tu televisor, uno que sí es compatible con las últimas apps y actualizaciones. Algunas de las opciones más populares y recomendables incluyen:

Chromecast (Google TV): El dispositivo de Google ha evolucionado de un simple dongle para “lanzar” contenido a un centro multimedia completo. La versión con Google TV es especialmente útil porque tiene su propio sistema operativo y te permite descargar aplicaciones directamente, incluyendo Netflix. Es fácil de usar, relativamente económico y una solución elegante para respirarle vida nueva a tu tele. Además, te da acceso a todo el ecosistema de Google.

El dispositivo de Google ha evolucionado de un simple dongle para “lanzar” contenido a un centro multimedia completo. La versión con Google TV es especialmente útil porque tiene su propio sistema operativo y te permite descargar aplicaciones directamente, incluyendo Netflix. Es fácil de usar, relativamente económico y una solución elegante para respirarle vida nueva a tu tele. Además, te da acceso a todo el ecosistema de Google. Amazon Fire TV Stick: El competidor directo de Chromecast, el Fire TV Stick de Amazon, también es una excelente opción. Viene en varias versiones, desde las más básicas hasta las que soportan 4K y Dolby Vision. La interfaz de usuario es intuitiva y el control remoto con Alexa integrada es una comodidad extra. Es como tener un mini ordenador dedicado al entretenimiento en tu televisor.

El competidor directo de Chromecast, el Fire TV Stick de Amazon, también es una excelente opción. Viene en varias versiones, desde las más básicas hasta las que soportan 4K y Dolby Vision. La interfaz de usuario es intuitiva y el control remoto con Alexa integrada es una comodidad extra. Es como tener un mini ordenador dedicado al entretenimiento en tu televisor. Roku Express/Streaming Stick: Roku es un pionero en el mundo del streaming y ofrece una amplia gama de dispositivos. El Roku Express es una opción muy accesible, mientras que el Streaming Stick ofrece más funcionalidades y es ideal para televisores 4K. Son conocidos por su simplicidad y por tener una de las plataformas de aplicaciones más completas. Si buscas algo sin complicaciones y que funcione, Roku es tu amigo.

Roku

Apple TV: Si eres un fanático del ecosistema Apple, el Apple TV es tu elección natural. Aunque es la opción más cara de la lista, ofrece una integración perfecta con otros dispositivos Apple, una calidad de imagen y sonido excepcionales, y acceso a un sinfín de aplicaciones y juegos. Es la opción premium para quienes buscan lo mejor de lo mejor y no les importa pagar por ello.

Si eres un fanático del ecosistema Apple, el Apple TV es tu elección natural. Aunque es la opción más cara de la lista, ofrece una integración perfecta con otros dispositivos Apple, una calidad de imagen y sonido excepcionales, y acceso a un sinfín de aplicaciones y juegos. Es la opción premium para quienes buscan lo mejor de lo mejor y no les importa pagar por ello. Consolas de Videojuegos: ¡No subestimes el poder de tu PlayStation o Xbox! Las consolas de última generación y muchas de las anteriores son verdaderos centros multimedia. Tanto PlayStation 4/5 como Xbox One/Series X|S tienen la aplicación de Netflix disponible y actualizada. Si ya tienes una consola, no necesitas gastar un euro más. Es la solución más “gaming” para ver tus series.

La gran ventaja de estas opciones es que son plug-and-play. Simplemente los conectas al puerto HDMI de tu televisor, los configuras con tu red Wi-Fi y listo. Tu viejo televisor habrá resucitado y estará listo para otra ronda de Netflix. Es como haber encontrado el Santo Grial de la tecnología, un milagro que te permite evitar el gasto de un nuevo televisor. Y lo mejor de todo es que, al ser dispositivos externos, son fáciles de actualizar o reemplazar si en el futuro Netflix decide poner más pegas.

HDMI al rescate

El puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es el héroe silencioso en esta historia de obsolescencia y resurrección tecnológica. Si tu televisor tiene al menos un puerto HDMI, estás salvado. Este conector es el estándar universal para transmitir audio y video de alta calidad, y es la puerta de entrada para todos esos dispositivos de streaming que te mencionamos.

La magia del HDMI radica en su simplicidad. Conectas el Chromecast, Fire TV Stick, Roku o Apple TV al puerto HDMI, seleccionas la entrada correspondiente en tu televisor (HDMI 1, HDMI 2, etc.), y de repente, tu televisor “tonto” o “anticuado” se transforma en un Smart TV de última generación. El dispositivo externo se encarga de todo el procesamiento, la conexión a internet, la descarga de aplicaciones y la reproducción de contenido. Tu televisor simplemente actúa como una pantalla.

Archivo - Las consolas PlayStation 5. PLAYSTATION - Archivo

Esta solución es elegante porque no requiere que entiendas de sistemas operativos complejos o de actualizaciones de firmware. El dispositivo externo se encarga de todo eso en segundo plano. Es como tener un mayordomo tecnológico dedicado exclusivamente a tu entretenimiento. Además, si tu televisor es 4K, muchos de estos dispositivos de streaming son compatibles con esa resolución, lo que significa que podrás seguir disfrutando de tus contenidos con la máxima calidad, incluso si tu Smart TV interno ya no lo permite.

El HDMI no solo salva la vida de tu Netflix, sino que abre un mundo de posibilidades. Podrás acceder a otras plataformas de streaming como Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, YouTube, y un sinfín de aplicaciones y servicios que antes eran inaccesibles para tu televisor. Es una inversión pequeña que te devuelve el control sobre tu entretenimiento y te libera de las cadenas de la obsolescencia programada.

La inversión del futuro: ¿Cuándo conviene un nuevo televisor?

Si bien los dispositivos externos de streaming son una solución fantástica y económica, hay momentos en los que simplemente no hay vuelta atrás. Si tu televisor ya está dando sus últimas pataletas, si la pantalla tiene píxeles muertos, si la calidad de imagen ya no es lo que era, o si simplemente quieres la última tecnología, entonces la adquisición de un nuevo televisor inteligente es la mejor opción.

Los televisores actuales son verdaderas maravillas de la ingeniería. Ofrecen velocidades de procesamiento impresionantes, calidades de imagen que te dejarán con la boca abierta (8K, Mini LED, QD-OLED), y una conectividad que te permitirá integrar tu televisor con todos los dispositivos de tu hogar. Además, los sistemas operativos de los Smart TV modernos (como WebOS de LG, Tizen de Samsung o Google TV) son mucho más robustos y están diseñados para soportar futuras actualizaciones y servicios.

Invertir en un nuevo televisor no solo te garantiza el acceso a Netflix, sino que te prepara para el futuro del entretenimiento digital. Tendrás compatibilidad con los últimos estándares de video y audio, mayor fluidez al navegar por las aplicaciones, y la tranquilidad de saber que tu televisor estará al día por muchos años. Piensa en ello como una mejora de tu nave espacial personal: no solo te lleva a Netflix, te lleva a la galaxia entera del entretenimiento.

La obsolescencia nos alcanza a todos

En un mundo donde la tecnología avanza a la velocidad de la luz, la obsolescencia es una constante ineludible, una verdad universal tan cierta como que el Wi-Fi se cae en el momento más inoportuno. Nos hemos acostumbrado a la idea de que nuestros smartphones duren un par de años, que nuestras laptops tengan una vida útil de cinco, pero con los televisores, la expectativa era diferente. Eran los pilares inamovibles de nuestro entretenimiento, los guardianes de nuestros momentos de relax.

La decisión de Netflix de dejar atrás a los televisores más veteranos es un recordatorio agridulce de que nadie se escapa del inexorable avance tecnológico. Ni siquiera nuestros queridos Smart TV, que en su momento nos parecieron tan “inteligentes” que casi esperábamos que nos prepararan el café. Ahora, se quedan atrás, como esos viejos héroes de películas de ciencia ficción que no pueden seguir el ritmo de la nueva generación de cyborgs.

Smart TV (Unsplash)

Pero no desesperen, camaradas tecnológicos. Como hemos visto, siempre hay una solución, un “hack” para sortear los obstáculos que nos pone el progreso. Ya sea con un dongle de streaming, una consola de videojuegos, o, si el bolsillo lo permite, con un flamante televisor del futuro, la N roja seguirá siendo parte de nuestras vidas. Porque al final del día, lo que importa no es el hardware, sino las historias que nos permiten ver, las emociones que nos hacen sentir y las maratones que nos roban el sueño.

Así que, respiren hondo, revisen sus modelos de televisor, y prepárense para esta nueva era. La tecnología nos desafía, pero los geeks como nosotros siempre encontramos la manera de adaptarnos, de innovar, y de seguir disfrutando de nuestro contenido favorito. Porque en el fondo, ¿qué sería de la vida sin una buena serie de Netflix después de un largo día? ¡Exacto! Una pesadilla.