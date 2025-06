Tu cuerpo como batería: científicos logran generar electricidad a partir del sudor humano

Un equipo de investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst ha desarrollado una tecnología que transforma algo tan cotidiano como nuestro sudor en electricidad utilizable. Sí, tu piel podría algún día alimentar tu smartwatch o cargar tu celular con solo caminar, hacer ejercicio o incluso dormir.

Este avance es parte de un creciente interés por las fuentes de energía alternativas que no dependan de combustibles fósiles, y que además estén disponibles de forma constante. ¿Y qué hay más constante que el cuerpo humano?

Según el estudio publicado en Nature Communications, el sistema utiliza una película ultradelgada hecha de proteínas derivadas de bacterias Geobacter sulfurreducens, capaces de generar electricidad a partir de la humedad del ambiente… en este caso, del sudor.

¿Cómo funciona esta bioelectricidad hecha en casa?

La tecnología se basa en lo que los científicos llaman un “biofilm conductor”. Este biofilm, que tiene menos de un micrómetro de grosor, puede capturar la humedad de la piel (principalmente sudor) y convertir esa diferencia de humedad en una corriente eléctrica.

El principio detrás de esto se llama efecto de gradiente de vapor, un fenómeno en el que la diferencia en la concentración de vapor de agua entre dos superficies genera una carga eléctrica. Traducido: si tu piel está sudando y el aire está relativamente seco, hay una diferencia que se puede transformar en energía.

En experimentos, los investigadores lograron generar suficiente electricidad para encender sensores pequeños y luces LED. Pero los expertos aseguran que esta tecnología podría escalar rápidamente para alimentar wearables, audífonos inalámbricos, monitores de salud, e incluso ayudar a cargar un smartphone.

Energía limpia y portátil: ¿el fin de los cargadores?

La idea de obtener energía directamente del cuerpo humano ha rondado la ciencia desde hace décadas, pero casi siempre terminaba en teorías o proyectos conceptuales. Ahora, por primera vez, estamos ante un sistema funcional, portátil y relativamente barato.

Y no solo es cómodo: es limpio. Esta fuente de energía no genera residuos, no necesita baterías recargables, y funciona de manera continua mientras haya humedad.

Los investigadores también destacaron que este sistema no es invasivo: no se requiere perforar la piel ni aplicar electrodos que causen irritación. Se trata de una película flexible que se adhiere como una curita al brazo o al pecho, funcionando como una batería orgánica en miniatura.

Sudor como recurso energético: ciencia con aroma a cyberpunk

Lo más interesante de este avance es cómo nos hace repensar el cuerpo humano como algo más que un sistema biológico. En el mundo que imaginó William Gibson o los hermanos Wachowski, los cuerpos alimentan máquinas; en este caso, podríamos ser nosotros quienes nos volvamos autosuficientes gracias a nuestras propias funciones fisiológicas.

“Estamos entrando en una era donde la tecnología se mimetiza con el cuerpo, no como una prótesis, sino como una extensión de nuestras capacidades naturales”, explicó el investigador principal, Jun Yao, en una entrevista con Scientific American.

Esto abre la puerta a una nueva clase de tecnología “viviente”, que interactúa directamente con nuestros procesos metabólicos. Un cuerpo caminando por la ciudad podría alimentar sensores ambientales o dispositivos personales. Imagínate un reloj que nunca necesita cargarse, porque tú lo alimentas.

Aplicaciones reales: más allá del gimnasio

Aunque esta tecnología parece hecha para deportistas —personas que sudan constantemente—, los científicos aseguran que también podría aplicarse a situaciones donde hay transpiración pasiva: dormir, caminar en verano, o incluso estar nervioso en una entrevista de trabajo.

Además, ya están pensando en usar esta fuente de energía para ayudar a comunidades aisladas donde el acceso a electricidad es limitado. Dispositivos médicos que monitorean signos vitales podrían mantenerse activos sin necesidad de cargadores o cables.

Y como bonus track: la energía que se produce es de corriente continua, lo que hace más fácil integrarla en los sistemas electrónicos actuales sin necesidad de convertidores complicados.

Los próximos pasos: mejorar la eficiencia y escalar el sistema

Aunque los resultados son prometedores, los investigadores admiten que la cantidad de energía generada aún es limitada. Para dispositivos que requieren más carga, como un teléfono inteligente, haría falta aumentar la superficie de contacto o desarrollar materiales más eficientes.

La buena noticia es que ya están trabajando en ello. El laboratorio de UMass Amherst está colaborando con ingenieros en materiales y diseñadores de wearables para crear prototipos funcionales que podrían llegar al mercado en los próximos años.

También se explora la posibilidad de combinar el sudor con otras fuentes biológicas, como el movimiento o el calor corporal, para lograr un sistema híbrido de generación de energía personalizada.