NVIDIA GTC 2025: Jensen Huang muestra el futuro de la IA, el metaverso y la computación acelerada

Jensen Huang no se anda con rodeos. Cuando el CEO de NVIDIA sube al escenario, todos saben que algo importante va a pasar. Y este año, durante la GTC 2025 (GPU Technology Conference), no decepcionó. Habló de inteligencia artificial, de computación acelerada, del metaverso, de nuevas alianzas y de una visión del futuro que ya no suena a ciencia ficción. Son cosas que están pasando. Ahora.

El evento, que se celebró de manera presencial y virtual desde San José, California, sirvió como vitrina de las tecnologías más punteras que NVIDIA está desarrollando. Pero más allá de los anuncios técnicos, lo que más sorprendió fue el tono de inevitabilidad con el que Huang habló sobre la adopción global de la inteligencia artificial. “Estamos redefiniendo la computación”, dijo, y lo demostró con hechos.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en la conferencia de apertura de Computex 2025 NVIDIA (NVIDIA/Europa Press)

GTC 2025: ¿Por qué es el evento más esperado del año?

La GTC, o GPU Technology Conference, se ha convertido en el epicentro mundial de la innovación tecnológica. Cada año, NVIDIA reúne a desarrolladores, científicos, empresarios y entusiastas para mostrar cómo los avances en hardware y software están moldeando el presente y futuro de múltiples industrias.

En 2025, la GTC no solo presentó nuevos productos, sino que fue la plataforma para definir una hoja de ruta hacia un mundo donde la inteligencia artificial está en el centro de todo, desde la medicina hasta el entretenimiento y la industria automotriz.

Prototipo de Nvidia Accelerated Quantum Research Center (NVAQC) NVIDIA

IA: La estrella indiscutible

El auge de la IA generativa

NVIDIA ha puesto todas sus fichas en la inteligencia artificial, especialmente en la IA generativa. Huang mostró demos impresionantes de modelos de lenguaje natural que pueden escribir código, crear imágenes, diseñar objetos 3D e incluso ayudar a científicos a desarrollar nuevos medicamentos.

La clave está en sus nuevos chips y arquitecturas diseñadas para acelerar estos procesos, haciendo que la IA sea más rápida, accesible y menos costosa. Esto abre la puerta a que más empresas e incluso usuarios comunes puedan aprovechar estas tecnologías.

Nueva familia de modelos de razonamiento abiertos Nvidia Llama Nemotron. NVIDIA

Hardware dedicado para IA

Los nuevos GPUs NVIDIA Hopper y las plataformas DGX están diseñadas para entrenar y desplegar modelos de IA masivos. Estos chips no solo mejoran el rendimiento sino que reducen el consumo energético, un aspecto crucial para la sustentabilidad en data centers.

Además, NVIDIA presentó su línea Grace Hopper Superchip, una combinación de CPU y GPU en un solo paquete, optimizada para cargas de trabajo intensivas de IA y HPC (computación de alto rendimiento).

El metaverso: ¿El futuro del internet?

El metaverso fue otro gran protagonista en la GTC 2025. NVIDIA está desarrollando tecnologías para crear mundos virtuales hiperrealistas y conectados, que permitan una interacción natural y en tiempo real.

Omniverse, la plataforma para construir universos digitales

La plataforma Omniverse de NVIDIA ya está en manos de cientos de desarrolladores y empresas. Huang anunció mejoras en esta herramienta para que la creación colaborativa de entornos 3D sea aún más sencilla y potente.

Novedades en Omniverse de Nvidia. NVIDIA

Desde diseñadores hasta ingenieros, todos podrán trabajar simultáneamente en proyectos que luego se pueden desplegar en realidad virtual, aumentada o incluso en aplicaciones convencionales.

Avances en realidad aumentada y virtual

Junto con Omniverse, NVIDIA mostró nuevos avances en hardware y software para mejorar la experiencia de RA y RV, desde lentes con mejor rendimiento hasta algoritmos de simulación física que hacen todo más realista.

NVIDIA y las alianzas estratégicas

NVIDIA anunció nuevas colaboraciones con gigantes de la industria, incluyendo:

Microsoft: para integrar IA en servicios en la nube Azure.

para integrar IA en servicios en la nube Azure. Mercedes-Benz: desarrollo de vehículos autónomos con IA avanzada.

desarrollo de vehículos autónomos con IA avanzada. Universidades y centros de investigación: proyectos conjuntos para IA en medicina y cambio climático.

Estas alianzas demuestran la apuesta de NVIDIA por ser el motor que impulsa la transformación digital global.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante un discurso, el 18 de marzo de 2025, en San José, California (AP Foto/Nic Coury) AP (Nic Coury/AP)

Computación acelerada: más allá del gaming

Aunque NVIDIA nació como una empresa enfocada en GPUs para videojuegos, ahora su impacto va mucho más allá.

HPC y supercomputadoras

NVIDIA está armando supercomputadoras con sus chips, que ya están ayudando a resolver problemas complejos como simulaciones climáticas, investigaciones genéticas y exploración espacial.

IA en la industria automotriz

Los vehículos autónomos y sistemas de asistencia al conductor se benefician de las arquitecturas de NVIDIA, que permiten procesar enormes cantidades de datos en tiempo real.

GPU Nvidia RTX 5090. NVIDIA (NVIDIA/Europa Press)

¿Qué significa todo esto para los usuarios comunes?

Aunque muchas de las tecnologías presentadas están dirigidas a empresas y desarrolladores, el impacto llegará rápido a nuestras vidas cotidianas.

Mejor reconocimiento de voz y asistentes personales.

Juegos con gráficos más realistas y mundos abiertos gigantescos.

Herramientas de creación de contenido accesibles para todos.

Vehículos más seguros y eficientes.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante la presentación en CES 2025. NVIDIA (NVIDIA/Europa Press)

La GTC 2025 dejó claro que NVIDIA no solo está en el presente, sino construyendo el futuro. La inteligencia artificial, el metaverso y la computación acelerada son ya realidades palpables que cambiarán la forma en que vivimos, trabajamos y nos entretenemos.

Jensen Huang lo resumió perfecto: “La revolución está apenas comenzando”. Y en este viaje, NVIDIA quiere ser el motor que impulse ese cambio.

¿Estás listo para subirte al tren del futuro?