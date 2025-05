¿Adiós a las aplicaciones? Así sería el smartphone del futuro

Nothing Phone 3a Pro

Nothing Phone 3a Pro

¿Te imaginas un celular sin aplicaciones? Parece una locura, pero Carl Pei, CEO de Nothing (y ex-OnePlus), cree que es exactamente hacia donde vamos. En una entrevista con Wired, Pei compartió su visión futurista: dentro de unos años, solo necesitaríamos una sola app en el teléfono... y sería el sistema operativo.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [iOS al fin dejaría que transfieras la eSIM de tu iPhone a un Android]

¿La idea? Un sistema tan inteligente que sabría lo que necesitás antes de que lo busques.

Olvidate de navegar por 40 íconos para pedir comida, revisar el clima o poner tu serie favorita: el teléfono entendería tu contexto, tu agenda, y hasta tu estado de ánimo (esperemos que no tanto), y actuaría por vos.

Nothing Phone 3: diseño distinto, ambiciones más grandes

Este panorama viene justo cuando Nothing lanza su nuevo buque insignia: el Nothing Phone 3. Con un crecimiento del 150% el año pasado, la marca todavía representa solo un 0,1% del mercado global. Pero ojo, eso no los detiene.

Con su enfoque en la transparencia, la simpleza y un diseño que se sale del molde, Nothing está marcando territorio con estilo propio.

Aun así, Pei no se conforma con que su teléfono se vea bien. Lo que realmente lo emociona es imaginar un futuro donde no tengamos que abrir apps, ni buscar funciones, ni hacer swipe infinito. Simplemente, el teléfono sabrá lo que queremos y lo hará.

PUBLICIDAD

¿Un asistente con cerebro (y sin íconos)?

La clave de todo esto, claro, es la inteligencia artificial integrada. Pei cree que los smartphones evolucionarán hacia algo mucho más autónomo y útil, reduciendo el tiempo que pasamos pegados a la pantalla y haciéndonos la vida más fácil.

Pero también es realista: “Si hoy sacáramos todas las apps del teléfono, nadie lo compraría”, admitió.

Te puede interesar: [Los teléfonos Android están demostrando ser muy resistentes: Un Galaxy S23 sobrevivió horas en el hielo]

Por eso imagina una transición suave, paso a paso, que podría tomar entre siete y diez años. Las empresas irán probando cosas nuevas, escuchando al público y afinando el sistema hasta que esa visión sin íconos (y sin notificaciones molestas) sea una realidad.