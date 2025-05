Esta podría ser la nueva cámara del futuro Galaxy S26

El Samsung Galaxy S25 heredó el sensor principal de su predecesor, el Galaxy S24, y aunque su cámara sigue rindiendo bien, muchos usuarios ya están esperando una mejora real. Por suerte, todo indica que el Galaxy S26 vendrá con un sensor totalmente nuevo… aunque con una resolución familiar.

Mismo número de megapíxeles, nuevo poder oculto

Según un informe de GalaxyClub, el Samsung Galaxy S26 integraría un nuevo sensor de 50 MP, perteneciente a la familia ISOCELL GN de Samsung.

Aunque la cantidad de megapíxeles no cambiaría respecto al S25, se trataría de un modelo aún no anunciado, diseñado para ofrecer mejoras sustanciales en calidad de imagen, enfoque y rendimiento con poca luz.

No se ha confirmado si el modelo Plus también lo incluirá, pero considerando que el Galaxy S25 Plus comparte cámara con el modelo estándar, es bastante probable.

Eso, claro, si Samsung no decide eliminar el modelo Plus por completo —una posibilidad que algunos rumores ya están dejando caer— en favor de un nuevo Galaxy S26 Edge.

¿Samsung o Sony? El debate está servido

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes: según el conocido filtrador @Jukanlosreve, tanto el Galaxy S26 como el Galaxy S26 Edge usarían un sensor Sony de 50 MP, en lugar de uno ISOCELL.

Esto genera una contradicción clara entre filtraciones: aunque ambas coinciden en que veremos un sensor de 50 MP, no se ponen de acuerdo en la marca.

Y si consideramos que el Galaxy S25 Ultra tiene un sensor de 200 MP, bajar a 50 MP para el S26 Edge podría sonar extraño desde una perspectiva de marketing... aunque no necesariamente implique peor calidad. Como siempre, el procesamiento de imagen también juega un papel clave.

Más cambios en camino

Independientemente de la cámara, hay otros rumores sobre los Galaxy S26:

Baterías más grandes para todos los modelos.

para todos los modelos. El modelo base podría incluir el nuevo chipset Exynos 2600 en algunos mercados.

en algunos mercados. El Galaxy S26 Ultra podría integrar una lente con apertura variable, algo reservado hasta ahora para cámaras más profesionales.

Por ahora, estos rumores deben tomarse con cautela, ya que la serie Galaxy S26 probablemente no se presente hasta principios de 2026. Aún así, todo indica que Samsung está preparando un salto importante en su línea insignia, y una mejora real en la cámara sería un paso muy bien recibido.