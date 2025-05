Esta es la banda sonora de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Nostalgia para todos los gustos

En el universo del gaming, hay pocas cosas tan memorables como los sonidos que te acompañan mientras jugás. Y si hablamos de juegos con soundtrack legendario, los Tony Hawk’s Pro Skater están arriba del podio.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Ojo, Nintendo Switch 2 podría grabar tus chats de audio y video]

Combinar trucos imposibles con punk, rap, metal y rarezas sonoras fue lo que hizo inolvidable a esta saga.

Ahora, con el remake de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 a la vuelta de la esquina, Activision tiró la tabla por la ventana y armó una banda sonora que mezcla clásicos, joyas olvidadas y novedades que no te esperás.

Una playlist que te hace querer buscar tu MP3 de 2005

Como ya lo hizo con el remake de THPS 1+2, Activision repite la fórmula ganadora: revivir temas icónicos de los juegos originales y sumar artistas actuales para enganchar a nuevas generaciones sin perder el alma noventera.

¿Te suenan “Ace of Spades” de Motörhead o “Amoeba” de Adolescents? Están de vuelta. ¿Te sorprende ver nombres como Kendrick Lamar, Iron Maiden, Danny Brown o Steve Lacy? También están.

La idea es clara: crear una mezcla que suene igual de bien para skaters con canas como para quienes están aprendiendo a hacer ollies en TikTok.

PUBLICIDAD

Lo mejor de antes (y de ahora): clásicos y refuerzos de lujo

La lista oficial, ya disponible en Spotify, incluye más de 50 temas que van desde el hardcore más crudo hasta hip hop de culto, pasando por garage rock, ska, metal y esas bandas que solo conocías por jugar a THPS.

Algunos nombres destacados:

“96 Quite Bitter Beings” – CKY

– CKY “Not the Same” – Bodyjar

– Bodyjar “Yankee and the Brave” – Run the Jewels

– Run the Jewels “Holiday in the Sun” – Sex Pistols

– Sex Pistols “Roller” – La Santa Cecilia

– La Santa Cecilia “Something Real” – Turnstile

– Turnstile “Norf Norf” – Vince Staples

– Vince Staples “Kill the Vibe” – Speed of Light

– Speed of Light “Patina y destruye” – La Facción (¡sí, también hay español!)

Y como toque de humor autorreferencial: “In the City” de Tony Hawk and the Punk Rock Karaoke. Porque si vas a hacer un remake, que sea con todo.

Más que música de fondo: identidad sonora

La banda sonora de Tony Hawk’s Pro Skater nunca fue puro decorado: era parte esencial del juego, del ritmo, de la actitud. Esta nueva selección sigue esa línea, y se nota que no está pensada solo para llenar silencios, sino para generar la misma energía caótica, irreverente y adrenalínica de los originales.

Además, llega justo cuando el remake de THPS 3+4 busca volver al formato clásico de desafíos de dos minutos, dejando atrás la exploración libre de THPS 4. Todo un guiño al pasado con las herramientas del presente.

Te puede interesar: [Spotify lanzó una nueva métrica para cambiar tus hábitos de escucha]

¿Listo para el drop?

El juego se lanza el 11 de julio de 2025 en todas las consolas y PC. Estará en Game Pass desde el día uno, así que prepárate para grindear mientras suenan temazos de todas las épocas. Y si no conocés algunas bandas de la lista, mejor: vas a salir del juego con nuevos favoritos.