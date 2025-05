“Asesina a los niños pobres del mundo”: La delicada crítica de Bill Gates a Elon Musk por su trabajo en DOGE

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) fue creado para reducir el gasto público de los Estados Unidos. Donald Trump, presidente norteamericano, puso a Elon Musk al frente y hay personas, como Bill Gates, que no están contentas con el trabajo del magnate sudafricano.

PUBLICIDAD

Lee más sobre temas similares: [Bill Gates asegura saber a cuántos días se reducirá la jornada laboral, por la inteligencia artificial]

Brutales recortes de nóminas de los organismos federales, desactivación de beneficios a personal público y cancelación de programas sociales han sido la bandera de Elon Musk y la gente que trabaja en este organismo gubernamental impuesto por Donald Trump.

Aunque este tipo de acciones son normales en los cambios de gobiernos, Bill Gates no está nada contento con algunas decisiones que afectan a programas sociales, que brindaban ayuda a sectores vulnerables.

"La imagen del hombre más rico del mundo asesinando a los niños más pobres del mundo no es muy alentadora“, es la frase más fuerte que Bill Gates dijo en referencia a Elon Musk, en una entrevista que ofreció a The New York Times.

Bill Gates (izq) y Elon Musk Imagen cortesía de RT.

"Pensé que habría un recorte del 20 %. En cambio, ahora mismo, es del 80 %. Y sí, no me lo esperaba. Él fue quien recortó el presupuesto de USAID. Lo metió en la trituradora de madera“, sostuvo Bill Gates en la misma entrevista, en referencia a la organización que promueve el desarrollo económico, social y democrático sostenible en países de bajos y medianos ingresos.

“Mientras tanto, el hombre más rico del mundo ha estado involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo”, repitió de manera enfática el co-fundador de Microsoft.

PUBLICIDAD

“Los recortes son tan drásticos que, incluso si logramos restaurar algunos, lo vamos a pasar mal”, añadió.

Bill Gates, tras su retiro al frente de Microsoft, se dedicó a la filantropía a través de la fundación que creó con su exesposa, Melinda Gates.