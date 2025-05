¿La película de Los Sims estarína inspirada en The Last Of Us? Esto dijo su director

2ª temporada de ‘The Last Of Us’ recebe trailer impactante; confira

En el universo de los videojuegos, pocas franquicias tienen el impacto emocional y cultural de The Last of Us y Los Sims. Una es sinónimo de narrativa cruda, humanidad y sobrevivencia; la otra, de caos doméstico y piscinas sin escalera.

Pero al parecer, en un giro que nadie vio venir, el drama posapocalíptico de HBO y la simulación social de EA podrían estar más conectados de lo que creemos… al menos en la mente de una de sus directoras.

Kate Herron, de Ellie a Sim: un crossover inesperado

Kate Herron, conocida por su trabajo en Loki y Sex Education, fue confirmada como directora del episodio 4 de la segunda temporada de The Last of Us, y más recientemente, como la mente creativa detrás de la adaptación cinematográfica de Los Sims.

En una entrevista con Variety, confesó que su experiencia en la serie de HBO la marcó más de lo esperado. En su primer encuentro por Zoom con Craig Mazin y Neil Druckmann (showrunners de The Last of Us), Herron estaba… disfrazada de Ellie. ¿Casualidad o método? Quién sabe.

Lo que sí es claro es que tomó nota de la forma de escribir de Mazin, específicamente una técnica poco convencional que adoptó para sus propios proyectos: poner los pensamientos de los personajes en los guiones.

Según ella, esa práctica cambió por completo su enfoque, y ahora la aplica también en Los Sims. Una influencia posapocalíptica en el simulador de vida por excelencia.

¿Qué sabemos de la película de Los Sims?

La película de Los Sims todavía está en etapa de desarrollo, sin fecha de estreno confirmada. Herron está escribiendo el guión junto a Briony Redman, mientras que la producción corre a cargo de LuckyChap, la compañía de Margot Robbie, para Amazon MGM Studios.

Lo interesante es que EA Entertainment ha dejado claro que será una película para cine, no solo para streaming.

Aunque aún no hay detalles sobre la historia o el elenco, la sola idea de que la dirección tenga ADN de The Last of Us plantea una pregunta irresistible: ¿será Los Sims más existencial de lo que esperábamos?

¿O simplemente veremos a Sims sufriendo incendios en la cocina con una carga emocional más profunda?

Una cosa es segura: cuando Ellie y una partida de Los Sims se cruzan creativamente, el resultado promete ser, como mínimo, impredecible.