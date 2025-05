Estos son los objetos que debes alejar de tu router para tener un mejor Wi-Fi

Tener un buen Internet es vital para el día a día en casa. Quienes hacen home office o dependen de las conexiones del hogar, necesitan sacar el mayor provecho posible de la red que nos brinda el router de Wi-Fi.

Hace poco les mostramos uno de los trucos más efectivos para tener buena conexión de Wi-Fi, después de que una imagen se hizo viral en redes. Ahora es momento de hacer una buen guía de los objetos que deben estar lejos del router, para evitar fallas en el Internet.

En primer lugar, siempre es recomendable tener el router en un lugar alto, para que la distribución de la conexión sea eficiente. Sin embargo, sabemos que a veces eso no es posible porque no hay un mueble, repisa o el cable no alcanza.

Si ese es tu caso, igual puedes hacer de tu router un aparato óptimo, alejándolo de estos objetos que son comunes en todos los hogares.

Mantén tu router de Wi-Fi lejos de estos objetos

Electrodomésticos : microonas, licuadoras, lavarropas, heladeras e incluso hornos eléctricos interfieren (por calor o estática) con la conexión de Internet de Wi-Fi.

: microonas, licuadoras, lavarropas, heladeras e incluso hornos eléctricos interfieren (por calor o estática) con la conexión de Internet de Wi-Fi. Equipos inalámbricos : Viejos teléfonos locales (inalámbricos), cámaras de seguridad o monitores de bebé, son letales para el Wi-Fi, debido a que operan en 2.4GHz, misma frecuencia que el router.

: Viejos teléfonos locales (inalámbricos), cámaras de seguridad o monitores de bebé, son letales para el Wi-Fi, debido a que operan en 2.4GHz, misma frecuencia que el router. Dispositivos con Bluettoth : parlantes, auriculares, mouse, teclados y hasta celulares, son interferencias andantes para el router de Wi-Fi.

: parlantes, auriculares, mouse, teclados y hasta celulares, son interferencias andantes para el router de Wi-Fi. Paredes gruesas: evita poner el router cerca de las paredes de mayor grosor de tu hogar, ya que eso retrasa o dificulta las ondas de expansión.

En general, se recomienda colocarlo en una zona central de la casa, en un lugar elevado y libre de obstáculos. Si es posible, colócalo en una pared que no sea de hormigón o metal y alejado de aparatos que generen interferencias.

Si tu casa es grande o tiene varios pisos, puedes considerar usar un extensor de rango Wi-Fi para ampliar la cobertura de la señal. Actualiza el firmware del router regularmente para asegurarte de que funciona con la última tecnología y corregir posibles errores.