¿El pisco es chileno o peruano? Al menos sabemos cuál es el que tiene más premios y es trend

Hemos analizado varias veces el proceso de destilación en nuestra sección de ciencias. Y es que tan épica obra de arte, tiene mucha precisión, para lograr sabores únicos.

Nos hemos percatado que aquello siempre despierta una típica discusión en nuestras redes: si el pisco es chileno o peruano. Y si bien, nuestros internautas nos han dado buenos argumentos para ambas posturas, hace poco nos enteramos que un pisco chileno está brillando en premios europeos.

Con la mística del desierto

Pisquera Bou Barroeta, desde el corazón de Atacama, vuelve a brillar en escenarios internacionales. Solo en lo que va de 2025, ya suma más de 12 premios globales, consolidando su lugar como uno de los piscos chilenos más premiados del último tiempo.

Con más de un siglo de historia a sus espaldas, Bou Barroeta ha sabido combinar tradición e innovación en cada uno de sus destilados.

El equilibrio de un destilado

Este 2025, Bou Barroeta fue una de las marcas destacadas en el Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos (CINVE 2025), celebrado en España, donde obtuvo tres importantes medallas, incluida una de Gran Oro. Pero no es primera vez: en 2024 la marca acumuló 45 galardones internacionales, el año 2025 ya suma 12 nuevos premios.

Entre los hitos más destacados, la marca fue nombrada por dos años consecutivos (2023 y 2024) como Pisco Producer of the Year en Nueva York, además de obtener el título de Pisco of the Year tanto en Estados Unidos como en Londres durante 2024.

Los galardonados en CINVE 2025

Gran Oro: MARÍA’S de Bou Barroeta (Pisco reservado transparente), reconocido por su carácter excepcional y su elegancia en boca.

Oro: COFRADÍA de Bou Barroeta (Pisco reservado dorado), elogiado por su equilibrio y notas distintivas.

Oro: NOOR de Bou Barroeta (Pisco reservado ámbar), premiado por su complejidad aromática y su refinado acabado.

Plata: LUXSTELLE de Bou Barroeta (Gran Pisco ámbar), reafirmando la calidad en toda la línea de la marca.

Historia, calidad e identidad propia

“Estos premios validan un camino que hemos recorrido con convicción, mezclando tradición con una visión innovadora, creativa y siempre enfocada en la calidad”, señala Denees Naim Bou, Gerente Comercial de Bou Barroeta.

El jurado de CINVE, compuesto por expertos internacionales en vinos y espirituosos, evaluó cientos de etiquetas provenientes de todo el mundo.

La ciencia detrás del destilado

Obviamente que esto siempre nos genera curiosidad desde el mundo científico. ¿Qué hay detrás del sabor? Con la experiencia del maestro alambiquero los jugos de uva o mosto ya medidos y fermentados, viajan de forma directa al alambique. El cual, dará curso a la alquimia que producirá los alcoholes que darán fuerza y cuerpo al futuro destilado.

Alambique

En nobles alambiques de cobre son depositados los jugos de uva ya fermentados. Pues, tomarán temperatura para evaporarse y al enfriar, la condensación producirá la destilación que dará como resultado los aromáticos alcoholes.

¿Sabías que la preparación de este destilado era una mezcla de arte y ciencia del sabor? ¿Prefieres el pisco chileno?