La actualización de Windows reveló un error en GTA San Andreas tras 20 años

El modder Silent, conocido por sus famosos SilentPatch, se topó con una joyita inesperada: un error de Grand Theft Auto: San Andreas que llevaba escondido dos décadas. ¿El culpable que lo sacó a la luz? Una actualización de Windows 11. Sí, la vida a veces tiene esos giros de trama locos.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Los estafadores se están aprovechando de la locura japonesa por la Nintendo Switch 2]

Todo empezó cuando un jugador actualizó su Windows a la versión 24H2 y notó algo raro: el avión Skimmer había desaparecido. Nada de aparecer en el juego, nada de generarlo con trucos... ¡ni rastro! Y no fue un caso aislado.

Silent, siempre atento, se puso a investigar. ¿El resultado? Una historia que mezcla física imposible, errores humanos y pura suerte.

El viaje más largo de CJ: 1.087 cuatrillones de años luz

Silent armó su máquina virtual con Windows 24H2, generó un Skimmer y... boom: CJ salió volando más allá de cualquier mapa, galaxia o dimensión conocida. Literalmente fue lanzado a 1.087 cuatrillones de años luz de altura. GTA no supo qué hacer con eso, así que mostró su clásico “efecto quemado” de cámara perdida en el infinito.

Todo por culpa de un pequeño error en los datos del juego: el Skimmer estaba mal definido. Le faltaban parámetros importantes que otros aviones sí tenían. ¿La razón? En Vice City, el Skimmer era técnicamente un barco. Cuando en San Andreas lo pasaron a avión, alguien se olvidó de actualizarlo del todo. Ups.

¿Por qué justo ahora?

¿Fue culpa de Windows 11? Bueno, sí... pero también no. Resulta que San Andreas siempre dependió de un pequeño accidente de suerte: una variable local no inicializada en el juego que, hasta ahora, no causaba problemas.

PUBLICIDAD

Con los cambios internos de memoria en Windows 24H2, ese pequeño desliz explotó en una catástrofe interestelar.

En resumen: el juego siempre estuvo roto, solo que recién ahora lo notamos. Lo increíble es que Silent no solo encontró la causa, sino que además propuso una solución más precisa que la que Rockstar había usado en otras versiones, como la de Xbox o la Definitive Edition. Una verdadera masterclass de debugging.

¿Qué nos enseña todo esto?

Este episodio bizarro nos recuerda algo: el desarrollo de videojuegos es un castillo de naipes, y a veces basta un soplido (o una actualización de sistema operativo) para que se derrumbe todo.

También es una oda a esos héroes anónimos como Silent, que dedican horas para descubrir por qué CJ terminó viajando más lejos que la Voyager 1.

Te puede interesar: [Las consolas exclusivamente digitales están ganando la partida: ¿se acerca el fin del formato físico?]

Así que la próxima vez que tu juego favorito tenga un bug raro, recuerda: tal vez sea un error esperando pacientemente durante décadas para salir a la luz.