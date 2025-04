Se revelan los motivos de por qué Apple logró evitar los aranceles de EE.UU a China impuestos por Donald Trump

Medios internacionales destacan a Tim Cook como un verdadero negociador en el medio de la guerra comercial desatada entre los Estados Unidos y China. Apple, empresa creadora del iPhone, integra una exclusiva lista de compañías que por ahora evitan los aranceles impuestos por Donald Trump a todos los productos provenientes del gigante de Asia.

El mundo corporativo es un juego de cartas y Tim Cook parece tener más de un ‘As’ bajo la manga. De acuerdo con lo que informa Applesfera, el iPhone no va a subir dramáticamente de precio gracias a las gestiones del CEO de Apple.

El gigante de Cupertino, según agencias internacionales de noticias, queda eximido temporalmente de los aranceles impuestos a China.

Por lo tanto, las fábricas que la empresa de la manzana mordida tiene en Zhengzhou, en la provincia de Henan, seguirán operando y enviando cargamentos sin costos adicionales a los ya existentes antes de esta guerra comercial.

¿Qué hizo Tim Cook para lograr este beneficio?

El medio antes citado señala una serie de movimientos estratégicos de Tim Cook, y no una sola acción para convencer a Donald Trump de que Apple quede eximida de los aranceles.

En primer lugar, lo que destacan es que Donald Trump vio con buenos ojos que Tim Cook no salió a dar declaraciones para cruzar al gobierno de los Estados Unidos. Muchas empresas norteamericanas, tecnológicas y de otros rubros, criticaron a la administración gubernamental en lugar de intentar mediar la situación de manera interna.

Después de que se dieron a conocer los porcentajes de aranceles a China, Tim Cook habría levantado el teléfono para hablar con Howard Lutnick, secretario de Comercio de los Estados Unidos, para intentar encontrar una solución.

¿La respuesta? una reunión entre nombres importantes del mundo corporativo y diferentes funcionarios de la administración de Trump, a puertas cerradas, en la que se habló de las consecuencias negativas de los aranceles para los consumidores norteamericanos.

El argumento de Tim Cook, que supuestamente convenció a la gente de Donald Trump, es que los aranceles iban a beneficiar a competidores extranjeros, como el caso de Samsung, revela Applesfera citando un reporte de The Washington Post.

"Tim tiene una muy buena relación con el presidente, y con razón. No es un quejumbroso público, no es un llorón, sino que viene con la verdadera voz de la realidad“, dijo Wilbur Ross, exsecretario de Comercio a The Washington Post.

Palabras y dinero

Tim Cook no convenció a Donald Trump sólo con palabras. Las fuentes citadas informan que el CEO, en su condición de individuo (sin meter a Apple) donó 1 millón de dólares para financiar la ceremonia de envestidura del actual presidente estadounidense.

Además, también habría prometido comenzar a instalar fábricas de chipsets en territorio norteamericano para dividir el negocio de las plantas de China.

Entonces, al final hay una buena noticia para los usuarios de los productos de Apple, ya que por ahora no habrían incrementos dramáticos en los futuros lanzamientos de iPhones, iPads, Mac y AirPods.