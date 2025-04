Zelda: Breath of the Wild para Switch 2 llegará sin un importante contenido

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Parece que el viaje de Link en The Legend of Zelda: Breath of the Wild para Nintendo Switch 2 no será tan completo como muchos esperaban. Aunque el juego regresa con mejoras visuales y nuevas funciones para aprovechar el hardware renovado, lo hace dejando fuera un pedazo clave de su contenido: los dos DLC originales lanzados tras su debut en 2017.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [Se revela la primera Xbox portátil: Es una Asus ROG Ally]

Nintendo confirmó a GameSpot que The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition no incluirá los contenidos del Pase de Expansión.

“Este DLC se puede comprar por separado”, explicó la compañía. La omisión fue detectada inicialmente por un usuario de Reddit, raptormelonsite, quien compartió la respuesta oficial del equipo de soporte de My Nintendo Store en el Reino Unido.

¿Qué incluye —y qué no— esta versión?

Después de su lanzamiento original para Wii U y Nintendo Switch, Breath of the Wild recibió dos expansiones a través de su Pase de Expansión:

The Master Trials : con nuevos desafíos como la Prueba de la Espada, los modos Maestro y Senda del Héroe, y mejoras como el medallón de viaje.

: con nuevos desafíos como la Prueba de la Espada, los modos Maestro y Senda del Héroe, y mejoras como el medallón de viaje. La Balada del Campeón: una expansión narrativa que amplía la historia de los campeones y añade nuevas mazmorras y habilidades.

Ninguno de estos estará incluido en la edición para Switch 2, a pesar de que el nuevo cartucho costará $70 USD, $10 más que el precio original de 2017. Aunque en 2021 se lanzó una versión con todos los contenidos integrados en Japón, esta reedición internacional no seguirá ese camino.

¿Qué mejoras sí estarán presentes?

Aunque los contenidos descargables brillen por su ausencia, la Switch 2 Edition de Breath of the Wild incluirá mejoras técnicas importantes:

PUBLICIDAD

Mayor resolución y tasa de fotogramas más estable.

Compatibilidad con Zelda Notes, una nueva función de la app de Nintendo Switch que permitirá tomar notas, marcar descubrimientos y hacer un seguimiento más detallado del progreso en Hyrule.

Además, Nintendo confirmó que los suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack que ya posean el juego base podrán obtener estas mejoras sin costo adicional.

¿Qué significa esto para los fans?

La decisión de lanzar una versión mejorada sin incluir el DLC puede resultar decepcionante para quienes esperaban una edición “definitiva”, especialmente teniendo en cuenta que el contenido adicional fue bien recibido y añade muchas horas de juego.

No obstante, la opción de compra por separado al menos da margen a quienes no lo tienen aún o desean volver a recorrer Hyrule con mejoras visuales y nuevas herramientas.

Te puede interesar: [Este estudio de videojuegos quiere traer de vuelta un verdadero clásico: Banjo-Kazooie]

El relanzamiento de Breath of the Wild para Switch 2 está programado para el 5 de junio de 2025, junto con el debut de la nueva consola de Nintendo. ¿Vale la pena volver a este mundo ahora más pulido pero con contenido fragmentado? Para muchos fans, probablemente sí… aunque el precio a pagar será más alto que antes.