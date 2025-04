Bill Gates compartió el código de fuente que llevó al éxito a Microsoft hace 50 años

“El código más genial que he escrito jamás.” Así inicia Bill Gates su entrada de blog con motivo del 50.º aniversario de Microsoft, recordando el momento exacto en que comenzó todo. Y para celebrar esa fecha, Gates no solo compartió la historia, sino también el código fuente original que lo empezó todo: un fragmento que no solo ayudó a lanzar Microsoft, sino que también marcó el comienzo de la revolución del software personal.

El documento completo está disponible como descarga pública en formato PDF, una pieza de historia digital al alcance de todos los curiosos y nostálgicos del código.

Todo comenzó con una portada de revista

Corría enero de 1975 cuando Gates y su amigo Paul Allen vieron la portada de la revista Popular Electronics con un artículo dedicado al Altair 8800, un ordenador doméstico que parecía sacado del futuro.

«Cuando Paul y yo vimos la portada, supimos dos cosas: la revolución del PC era inminente y queríamos ser parte de ella desde el inicio», escribe Gates.

Inspirados por esa visión, decidieron crear un intérprete de BASIC para el Altair: un lenguaje de programación fácil de aprender, que permitiría a cualquier usuario escribir sus propios programas.

El reto era claro: el Altair 8800 tenía muy poca memoria, así que el intérprete debía ocupar menos de 4 KB para dejar espacio a los programas del usuario. Y aún más difícil: no tenían acceso físico a un Altair, ni al procesador Intel 8080 sobre el que funcionaba.

Dos meses, un simulador y un plan audaz

Para superar la falta de hardware, Allen escribió un simulador del Altair que corría en un mainframe PDP-10 de Harvard. Mientras tanto, Gates desarrolló el núcleo del intérprete en BASIC, y se unió al equipo Monte Davidoff, quien escribió el “paquete matemático” del programa.

Tras dos meses de trabajo intensivo, presentaron el software a MITS, la empresa detrás del Altair. Les encantó. Lo licenciarían oficialmente como Altair BASIC, el primer producto comercial de una nueva compañía: Micro-Soft (sí, con guion al principio).

🎉 Ese fue el comienzo de todo. Décadas antes de Windows, Office, Xbox o Copilot, Microsoft nació con apenas un archivo de código y una idea gigante.

Medio siglo después, una mirada atrás con orgullo

Para Gates, ese primer código no es solo un logro técnico, sino una pieza fundamental en su historia personal:

“Es asombroso pensar cómo este único fragmento de código impulsó medio siglo de innovación en Microsoft. Antes de que existieran Office, Windows 95, Xbox o la IA, existía este código fuente, y todavía disfruto mirándolo, incluso después de tantos años”.