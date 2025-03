Estos son los videojuegos que puedes descargar gratis gracias a Amazon Prime Gaming

La división de videojuegos de Amazon, Prime Gaming, ha dado a conocer la lista de videojuegos gratuitos que otorgará el mes de marzo para sus suscriptores de Amazon Prime.

Como es habitual, los juegos de marzo se liberan cada jueves, y hasta la fecha, seis nuevos títulos para PC están disponibles. Entre ellos, destaca “The Forgotten City”, un intrigante juego indie de bucles temporales que se originó como un mod para “Skyrim” y que ha ganado reconocimiento por su versión independiente.

Los suscriptores de Amazon Prime pueden reclamar los siguientes juegos para PC esta semana:

The Forgotten City (Amazon Games App)

Deus Ex: Invisible War (GOG Code)

Session: Skate Sim (Epic Games Store)

Let’s Build A Zoo (Epic Games Store)

Gamedec — Definitive Edition (GOG Code)

The Wisbey Mystery (Legacy Games Code)

Cae señalar que de igual forma, los suscriptores de Amazon Prime tienen acceso a una selección rotativa de juegos en la nube a través de Amazon Luna, el servicio de juegos en la nube de Amazon que es compatible con diversos dispositivos, incluyendo Fire TV. Este mes, se destacan títulos como “WRC Generations Fully Loaded Edition”, “Overcooked! 2”, “Spitlings”, “The Jackbox Party Pack 3” y “Strange Horticulture”.

La oferta de juegos en la nube de Amazon Luna también incluye títulos populares como “Fortnite” en sus diversas modalidades (OG, Ballistic, LEGO Fortnite Brick Life, Battle Royale, Festival, Odyssey y Rocket Racing), así como “Trackmania Starter Access”. Además, los amantes de los juegos de rol pueden disfrutar de “Fallout New Vegas: Ultimate Edition” y “Fallout 3: Game of the Year Edition”.

Amazon Prime Gaming: Una propuesta de valor para los gamers

Con esta amplia selección de juegos gratuitos y la opción de jugar en la nube a través de Amazon Luna, Amazon Prime Gaming se consolida como una propuesta de valor para los gamers, ofreciendo entretenimiento diverso y accesible para todos los gustos.