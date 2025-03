Una función nueva de Google Messages le está dando más vida a los emojis: ¿De qué se trata?

Si usas Google Messages con frecuencia, es muy probable que alguna vez hayas lanzado sin querer uno de esos efectos de pantalla: esas animaciones coloridas que invaden toda la pantalla cuando escribes frases como “Feliz cumpleaños” o “Te amo”.

Hasta ahora, esas reacciones sorpresa venían exclusivamente al escribir ciertas palabras mágicas… pero eso acaba de cambiar.

Google decidió que los emojis también merecen su momento de protagonismo.

¿Qué está pasando con los emojis?

Resulta que ahora, al enviar dos emojis iguales en un mensaje, puedes activar efectos visuales animados que cubren toda la pantalla. Así como lo lees. No hace falta aprender frases secretas o recordar comandos: basta con repetir un emoji y dejar que la magia suceda.

¿Lo mejor? No necesitas enviar solo los emojis. Puedes escribir algo como “Estoy feliz 😄😄” y, si tienes suerte, verás una explosión de alegría (o lo que sea que Google haya preparado para ese emoji).

¿Es una función nueva?

Eso es lo curioso: Google no ha dicho nada oficialmente. No hubo anuncio, ni tweet, ni parche con letra chica. Simplemente... apareció. Así que no sabemos con exactitud desde cuándo está disponible, ni con cuántos emojis funciona (por ahora parece una especie de caza del tesoro virtual).

Lo que sí sabemos es que funciona en chats RCS, así que asegúrate de estar en uno (los de la burbujita azul) para probarlo.

¿Y ahora qué?

Pues lo que toca es experimentar. Abre una conversación con tu mejor amigx, tu grupo de memes o tu crush, y empieza a mandar dobles emojis como si no hubiera un mañana. ¿Dos fuegos? ¿Dos corazones? ¿Dos caritas llorando de la risa? Nunca se sabe qué animación podría aparecer.

Y si descubres uno espectacular, ¡cuéntanos! Porque esto se siente un poco como encontrar huevos de pascua digitales escondidos por los ingenieros de Google.

Los emojis ya no son solo un adorno. Ahora, también pueden hacer que tu pantalla se convierta en un mini espectáculo animado. Y sí, Mensajes de Google acaba de volverse más divertido que nunca.

¿Ya probaste alguno que te voló la cabeza? ¿Te gustaría una lista con los que activan animaciones ocultas?