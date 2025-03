Creador de la serie Andor de Star Wars se lanza en contra de la inteligencia artificial: ¿Qué fue lo que hizo?

Tony Gilroy, el cerebro detrás de Andor, la serie de Star Wars que nos devolvió la fe en los spin-offs, ha decidido dar un paso al frente en la lucha contra la inteligencia artificial. ¿Su jugada? Cancelar la publicación de los guiones de la primera temporada para evitar que sean usados como alimento para modelos de IA. Sí, la guerra de los clones ahora es contra los algoritmos.

Gilroy vs. la IA: “No van a robar mi trabajo, gracias”

Gilroy tenía un plan bastante genial: lanzar un sitio web en el que los fans pudieran acceder a los guiones originales de Andor, junto con arte conceptual exclusivo. Todo era maravilloso hasta que apareció el fantasma del 2025: la inteligencia artificial.

En una entrevista con Collider, Gilroy fue claro y directo: “Quería hacerlo. Lo hicimos. Es genial. Lo he visto y me encantó. Pero la IA es la razón por la que no lo hacemos.” En otras palabras, la idea de que sus diálogos cuidadosamente escritos pudieran terminar en un chatbot de guionistas sintéticos no le hizo ninguna gracia.

El “genocidio cultural” que se avecina

Gilroy no se anduvo con rodeos y comparó el uso indiscriminado de la IA en la industria con un “genocidio cultural”. Sí, esas son palabras fuertes, pero si lo piensas bien, no está tan lejos de la realidad.

La IA ya ha estado absorbiendo libros, guiones y música como un agujero negro de contenido, dejando a los creadores humanos con la sensación de que su trabajo podría ser canibalizado sin su permiso.

No es solo Gilroy quien está encendiendo las alarmas. Christopher Nolan, el tipo que nos hizo dudar de la realidad con Inception, también ha expresado su preocupación sobre cómo la IA podría afectar el futuro del cine. Y si hay alguien que entiende las paradojas del tiempo y la tecnología, es Nolan.

Hollywood vs. los robots: ¿quién gana?

Las recientes huelgas de SAG-AFTRA y WGA ya dejaron claro que la IA es un problema real para la industria del entretenimiento. Los escritores y actores han exigido protecciones contra el uso de la IA en guiones y doblajes digitales, porque nadie quiere ver una versión sintética de Robert De Niro ganando un Oscar.

Mientras tanto, en la música, algunos artistas han tomado medidas extremas. Un grupo de músicos en el Reino Unido lanzó un álbum de protesta completamente silencioso para demostrar el impacto que tendría la IA si las discográficas pudieran usar su trabajo sin permiso.

¿El futuro de la música es el silencio? Esperemos que no.

¿Hasta dónde llegará la IA en el entretenimiento?

Gilroy ha tomado una decisión drástica, pero con razón. Si la IA sigue avanzando sin regulaciones claras, no pasará mucho tiempo antes de que veamos películas completamente generadas por algoritmos, con guiones escritos por bots que creen que cada historia debe terminar con un giro inesperado y una batalla final en el espacio.

Por ahora, los fans de Andor tendrán que conformarse con ver la serie y no con leer los guiones oficiales. Pero el mensaje de Gilroy es claro: proteger la creatividad humana es más importante que nunca.

Después de todo, ¿quién quiere un Star Wars escrito por una IA que mezcle frases aleatorias de Yoda y Darth Vader? “Impresionante, tú no eres. Terminado, tu historia está.”