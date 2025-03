Bill Gates revela el motivo por el que dejó de consumir drogas, a pesar de que un colega le “recomendó” tomar LSD

El consumo de drogas está muy asociado a los niveles más altos del mundo corporativo. No sabemos si es ficción, pero una de las películas que mejor representa esta afirmación es The Wolf of Wall Street (Leo DiCaprio).Multimillonarios como Bill Gates han comentado abiertamente que llegaron a experimentar con sustancias psicotrópicas, pero que por un curioso motivo las abandonaron rápidamente.

El lanzamiento de “Código fuente: mis inicios”, la más reciente autobiografía de Bill Gates, sirvió como contexto para que el fundador de Microsoft hablara sobre las experiencias que vivió de joven, mientras intentaba llevar adelante a una de las compañías que a la postre se convertirían en una de las más importantes de la era digital.

Su experiencia con las drogas ocurrió en la secundaria (principio de los años 70). De acuerdo con lo que cuenta el mismo Bill Gates, estuvo muy “pegado” con el cannabis, pero al notar que lo sacaba un poco de su realidad (y su mente) decidió abandonarla por completo.

"Fumé marihuana en la escuela secundaria, pero no porque tuviera algún efecto interesante. Pensé que tal vez me vería genial y que alguna chica pensaría que eso era interesante. No funcionó, así que lo dejé... Dejé de consumir marihuana a principios de mis 20 años simplemente porque me volvía descuidado, ya sea durante el día o al día siguiente", dijo Bill Gates en su autobiografía.

¿Un colega le recomendó consumir drogas?

En el medio de su relato aparece una interacción con Steve Jobs, ícono de la era digital y co-fundador de Apple, que le habría recomendado (a modo de broma) tomar LSD, ya que los mismos lo habría ayudado en la creación de sus productos.

Steve Jobs y Bill Gates

"Steve Jobs dijo una vez que le hubiera gustado que yo tomara ácido porque entonces quizá habría tenido más gusto en el diseño de mis productos”, recordó el co-fundador de Microsoft.

“Mi respuesta a eso fue decir: ‘Mira, me tocó el lote equivocado’. A mí me tocó el lote de codificación y a este tipo le tocó el lote de diseño de marketing, así que bien por él. Porque sus talentos y los míos, aparte de ser una especie de líder enérgico y de ir más allá de los límites, no se superponían mucho”, explicó Gates.