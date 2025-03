20 momentos que rompieron la internet en los últimos 20 años

Internet ha sido testigo de momentos que nos hicieron reír, llorar, discutir y obsesionarnos con memes. Desde videos virales hasta eventos históricos, aquí están los 20 momentos que paralizaron el mundo digital en los últimos 20 años.

PUBLICIDAD

te puede interesar: [El creador de Slam Dunk ilustró la graduación de uno de sus personajes y el resultado fue genial]

1. El nacimiento de YouTube (2005)

Antes de YouTube, ver videos en Internet era como descargar un archivo en 2003: una eternidad de espera. Desde entonces, se ha convertido en la biblioteca de entretenimiento y tutoriales más grande del mundo.

2. El iPhone cambia el juego (2007)

Steve Jobs salió con un teléfono y dijo: “Esto va a cambiarlo todo”, y vaya que lo hizo. Nos volvimos adictos a las pantallas, y el “¿me pasas el cargador?” se convirtió en un ritual social.

3. Kanye West interrumpe a Taylor Swift (2009)

Kanye subió al escenario de los MTV Video Music Awards y soltó: “I’mma let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time”. Lo demás es historia y un sinfín de memes.

4. “Never Gonna Give You Up” y el nacimiento del Rickroll (2007)

Un día, alguien decidió trollear Internet con el video de Rick Astley. Ahora, cada vez que haces clic en un enlace sospechoso, te arriesgas a ser rickrolleado.

5. “Gangnam Style” se apodera del mundo (2012)

PSY nos hizo bailar con un caballo invisible y rompió YouTube al convertirse en el primer video en superar los 1,000 millones de vistas.

PUBLICIDAD

6. El Harlem Shake (2013)

Un beat, 15 segundos de normalidad y luego caos absoluto con gente bailando disfrazada. Lo hicimos en la oficina, en la escuela, en casa... y todavía no sabemos por qué.

7. ¿El vestido es azul y negro o blanco y dorado? (2015)

Este vestido destruyó amistades, dividió familias y nos hizo dudar de nuestra propia percepción.

8. WhatsApp revoluciona la mensajería (2009)

Antes de WhatsApp, enviar mensajes era caro y limitado. La app llegó y cambió para siempre la forma en que nos comunicamos, para bien… o para el infierno de los grupos familiares.

9. Pokémon GO convierte al mundo en un gimnasio Pokémon (2016)

De repente, todos estábamos en la calle atrapando Pikachus y arriesgándonos a cruzar carreteras sin mirar.

10. Leonardo DiCaprio gana su primer Oscar (2016)

Después de años de verlo perder, Internet explotó de felicidad cuando finalmente ganó por The Revenant.

11. Elon Musk compra Twitter y el caos comienza (2022)

Un día, Elon Musk decidió que Twitter sería suyo y empezó a hacer cambios como si fuera su simulador personal.

12. My Chemical Romance regresa y los emos reviven (2019)

Todos los emos retirados sacaron sus delineadores y sus chaquetas negras para recibir a la banda que marcó una generación.

13. Will Smith le da una bofetada a Chris Rock (2022)

Estábamos viendo los Oscar tranquilamente hasta que Will Smith decidió resetear a Chris Rock en vivo.

14. Spider-Man: No Way Home confirma el multiverso (2021)

Tres Spider-Mans juntos en una película… y millones de gritos en los cines.

15. La cuarentena mundial y el boom de los memes (2020)

Cuando el mundo se encerró, Internet se convirtió en nuestra única fuente de entretenimiento y nos regaló los mejores memes de la historia.

16. Shakira y J.Lo rompen el Super Bowl (2020)

Un show icónico con Bad Bunny, Shakira moviendo las caderas y J.Lo en modo reina, nos recordó quién manda en el escenario.

17. The Last of Us Part II divide a los gamers (2020)

Uno de los juegos más esperados y polémicos, que provocó más discusiones que un grupo de WhatsApp de política.

18. El final de Attack on Titan nos destroza (2023)

Uno de los animes más épicos cerró su historia, dejándonos con el corazón roto y con ganas de terapia.

19. La IA de ChatGPT nos deja sin palabras (2023)

De repente, una inteligencia artificial podía escribir ensayos, hacer chistes y hasta darnos terapia.

20. WhatsApp cae a nivel mundial y la gente entra en pánico (2021)

Por algunas horas, nadie podía enviar memes ni discutir en los grupos familiares. Algunos hasta descargaron Telegram por desesperación.

Internet nunca duerme

Desde canciones virales hasta eventos históricos, Internet ha sido el lugar donde hemos vivido momentos inolvidables. Y si en 20 años hemos visto tanto, imagina lo que nos espera en las próximas dos décadas.

te puede interesar: [¿Laptop barata? Amplía el almacenamiento tú mismo y ahorra dinero]

¿Cuál de estos momentos viviste en tiempo real? ¿Cuál te hizo gritar más fuerte? Déjamelo en los comentarios... o en un meme.