Google Messages seguiría los pasos de WhatsApp y agregaría una nueva función

Google sigue afinando su aplicación de mensajería y, si las filtraciones son correctas, pronto podría implementar una función que haría que unirse a chats grupales sea más fácil que nunca. En pocas palabras, podríamos estar viendo algo muy similar a lo que WhatsApp ya permite: ingresar a un grupo mediante un enlace de invitación.

Un vistazo a la pista oculta

Los detectives tecnológicos de Android Authority han estado investigando la versión beta de Google Messages y encontraron una línea de código bastante reveladora: “unirse mediante un enlace”. Aunque todavía no está habilitada, la simple existencia de esta línea sugiere que Google está trabajando en la función.

Actualmente, Google Messages solo permite agregar nuevos miembros manualmente, lo cual puede ser un fastidio, especialmente en grupos grandes. Si el sistema de enlaces se confirma, bastaría con compartir un link para que cualquier persona interesada pueda sumarse al chat sin tanta complicación.

Una mejora necesaria para Google Messages

Aunque Google Messages ha recibido varias mejoras en los últimos meses, todavía tiene algunas carencias en comparación con sus rivales. En enero, la aplicación corrigió una molestia en la organización de contactos y agregó la posibilidad de enviarse mensajes RCS a uno mismo, una función útil para recordatorios o notas personales.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto. Hace solo unos días, usuarios reportaron en Reddit problemas con la calidad y velocidad de descarga de fotos y videos en la app.

Google reaccionó rápido con una actualización que, según ellos, mejoraría notablemente la experiencia multimedia, aunque invitaron a los usuarios a seguir reportando problemas si persistían.

¿Cuándo llegará esta función?

Por ahora, Google no ha confirmado nada oficialmente, así que no hay una fecha exacta para la posible llegada de los enlaces de invitación en los chats grupales. Pero si tomamos en cuenta el patrón de actualizaciones recientes, no sería raro ver esta función activada en las próximas semanas o meses.

Mientras tanto, queda esperar y ver si Google logra ponerse a la altura de WhatsApp y otras apps de mensajería en este aspecto.

Si los enlaces grupales llegan a Google Messages, la experiencia de usuario podría volverse mucho más fluida y accesible, especialmente para aquellos que dependen de la app para su comunicación diaria.