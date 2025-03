FayerWayer cumple 20 años: ¿Recuerdas la tecnología que usabas el 2005?

¿A dónde estabas hace 20 años? ¿Qué edad tenías? FayerWayer publicó su primer artículo el 17 de marzo de 2025. Sí, hace dos décadas.

En una época donde la tecnología era tema de “blogs” nuestro sitio fue pionero, y nació precisamente así: como un blog. Su fundador, Leo Prieto describió al sitio así en su primer post: “un nuevo blog de Noticias de Tecnología en Español. Bueno, quizás no “Noticias”, no somos un periódico y no vamos a estar publicando comunicados de prensa (a menos que sea de un jugoso artefacto)“.

“Computadores, tecnología, ciencia, y las cosas ridículas que adoramos pillar por las Internets, podrás encontrar diariamente. Así que con tu café en la mañana (o tu pizza en la noche), te esperamos aquí“, agregó.

La cultura pop, las series, la tecnología y la ciencia fueron parte de nuestra oferta de temas desde un inicio.

Si bien, hoy somos parte de una red de medios con presencia global, Metro World News, hemos mantenido viva esa esencia, pese a que aquél 17 de marzo del 2005 se ve muy lejano. ¿Dónde vivías? ¿Estudiabas? ¿Habías nacido? Porque 20 años, parece una vida entera.

Así era el mundo el 2025

Si crees que “20 años no es mucho”, ¿recuerdas el mundo sin YouTube? Porque nuestros amigos, los gigantes del video, cumplieron 20 años en enero. Sí, somos casi tan antiguos como YouTube.

Así eran los primeros videos de YouTube:

Más antiguos que los smartphones, porque el iPhone, que marcó este concepto inteligente y de pantallas táctiles, se lanzó por primera vez el 2007, y estuvimos ahí. Sí, iPhone tiene menos de 20 años y parece una eternidad.

En un mundo donde los vehículos que “se manejan solos” existían solo en la ciencia ficción, donde un robot rebelde nos hacía pensar en Will Smith (Yo, Robot) y nada más (esa película se estrenó en 2004), nosotros ya analizábamos ese futuro que se veía venir y que hoy es una realidad.

En una época donde tener un notebook era un lujo que pocos podían costear, y donde el computador “de torre” aún era el rey, nosotros vimos aparecer los (ahora olvidados) netbooks. Vimos a los ejecutivos usar Blackberry y luego también la despedimos.

¿Consolas? Vimos el salto hacia “algo más real” con PlayStation 3 y disfrutamos de la innovación con la revolucionaria Wii de Nintendo.

Viaja con nosotros a ese pasado tecnológico

Haz un ejercicio: ¿Cuánta televisión veías en 2005 y cuánta ves ahora? ¿Cuantas horas estabas mirando la pantalla de tu celular? Te apostamos a que ahora tu smartphone es el rey.

Esta semana estaremos recordando muchos dispositivos del pasado, que fueron parte de nuestra historia y de tu propia historia. Te invitamos a que abras los cajones de tu casa y nos muestres esa tecnología llamada “retro” ahora. Esos dispositivos que 20 años te hacían solar con un futuro de ciencia ficción, que probablemente ahora está más cerca que nunca.