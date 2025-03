Steam está regalando este videojuego de zombies por tiempo limitado

Para los aficionados a los videojuegos que buscan una experiencia diferente, Steam ha lanzado una oferta especial por tiempo limitado. La plataforma está regalando “Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning”, un juego de zombis con críticas positivas que ha cautivado a la comunidad de jugadores de PC.

Entertainment Forge y GrabTheGames han decidido ofrecer este título de forma gratuita durante unos días. Esta promoción brinda a los jugadores la oportunidad de disfrutar de una aventura única sin costo alguno.

“Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning” se aleja de los típicos juegos de acción de zombis. En este título, los jugadores se sumergen en un mundo colorido habitado por animales antropomórficos que luchan por sobrevivir a un apocalipsis zombi. La misión principal consiste en persuadir a otros personajes para obtener ayuda, intercambiar objetos y gestionar el inventario para garantizar la supervivencia.

Es un juego de más de una edición, y Entertainment Forge está regalando la primera parte de la aventura a los usuarios de Steam. Esta promoción permite a los jugadores experimentar el inicio de la historia y sumergirse en este mundo postapocalíptico.

La promoción finalizará el 18 de marzo. Los jugadores tienen hasta esa fecha para reclamar el juego de forma gratuita. Para ello, solo deben visitar la página del juego en Steam y hacer clic en el botón “Añadir a la cuenta”. Una vez añadido a la biblioteca, el juego estará disponible para su descarga en cualquier momento.