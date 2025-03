Conoce los nominados a los BAFTA de los videojuegos

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, BAFTA, ha anunciado los nominados para sus premios de videojuegos 2025 del próximo 8 de abril. Los títulos “Astro Bot” y “Senua’s Saga: Hellblade II” son los principales títulos al recibir ocho nominaciones cada uno.

Con un total de 17 categorías reconocen la excelencia en la industria de los videojuegos, incluyendo el premio a Mejor Juego del Año. Entre los nominados en esta categoría se encuentran títulos como “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom”, “Thank Goodness You’re Here!” y “Black Myth: Wukong”, que representan la diversidad de géneros y propuestas creativas presentes en la industria.

Además del premio principal, los BAFTA Game Awards reconocen la excelencia en categorías como Mejor Juego Multijugador y Mejor Juego Debut. Títulos como “Helldivers 2”, “Call of Duty: Black Ops 6” y “Balatro” compiten en estas categorías, prometiendo una competencia reñida por los galardones.

En esta edición, BAFTA otorgará un premio especial al videojuego más influyente de la historia, invitando a los aficionados a participar con sus sugerencias a través de redes sociales y la página web de la academia. Esta iniciativa busca reconocer el impacto cultural y social de los videojuegos a lo largo del tiempo.

Los BAFTA Game Awards, que comenzaron a reconocer a la industria del videojuego en 2004, se han consolidado como uno de los premios más influyentes del sector. La ceremonia del 8 de abril de 2025 promete ser una celebración de la creatividad y la innovación en la industria del videojuego.

La revelación de los nominados ha generado gran expectación entre los aficionados y la industria del videojuego. La ceremonia del 8 de abril de 2025 será un evento clave para reconocer los logros de los creadores y celebrar el impacto cultural de los videojuegos en la sociedad.