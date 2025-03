¿Realmente son millones las personas que utilizan Galaxy AI? Samsung dice que sí, pero las encuestas dicen lo contrario

Las empresas de tecnología llevan meses vendiéndonos la idea de que la inteligencia artificial es lo mejor que nos ha pasado desde el Wi-Fi gratis en cafeterías. Samsung, Apple y Google han invertido toneladas de dinero en hacer que sus teléfonos sean más “inteligentes”, pero… ¿realmente la gente está usando estas funciones?

Si le preguntas a Samsung, te dirán que sí, que Galaxy AI es un éxito rotundo y que millones de personas lo usan todos los días. Si le preguntas a una encuesta reciente, el panorama es muy diferente: el 73% de los usuarios de iPhone y un 87% de los usuarios de Galaxy dicen que la IA en sus teléfonos les aporta poco o nada a su experiencia.

¿Galaxy AI es el futuro o solo marketing?

Samsung no se da por vencido. En una entrevista durante el MWC 2025, Annika Bizon, vicepresidenta de Producto y Marketing de Mobile Experience en Samsung Reino Unido, aseguró que el año pasado más de 5 millones de personas en el Reino Unido comenzaron a usar Galaxy AI de forma habitual.

Según su perspectiva, la adopción de esta tecnología es solo cuestión de tiempo. “El Internet tardó ocho años en llegar a esa cifra”, dijo Bizon, sugiriendo que si le dimos una oportunidad al Wi-Fi en su momento, tal vez también deberíamos hacerlo con Galaxy AI.

El problema es que, para cambiar la manera en la que usamos los teléfonos, la IA tiene que demostrar que realmente facilita la vida. Samsung sabe esto y por eso su mensaje es claro: la IA está aquí para hacer que lo mundano sea más fácil.

No se trata de convertirte en un hacker de películas con comandos de voz avanzados, sino de cosas simples como reservar un restaurante con tu voz, traducir en tiempo real o mejorar la duración de la batería.

La democratización de la IA: ¿el truco para que funcione?

Hace un año, la inteligencia artificial en los teléfonos era exclusiva de los dispositivos más caros, pero ahora las cosas están cambiando. Samsung, Apple y Google han comenzado a incluir IA en móviles más accesibles para que más personas puedan probarla.

Samsung, por ejemplo, lanzó Galaxy AI con el Galaxy S24 en enero de 2024, pero dos meses después lo implementó en los Galaxy S23. Ahora, incluso modelos como el Galaxy A55 ya tienen acceso a estas funciones.

“AI for All es muy importante para nosotros”, explicó Bizon. “La única forma de lograr una adopción real es poner la IA en más manos”.

Google está siguiendo la misma estrategia con el Pixel 8a, un teléfono asequible que tiene las mismas funciones de IA que el Pixel 9 Pro. Apple, por su parte, ha lanzado el iPhone 16e con Apple Intelligence, lo que reduce el costo de entrada a la inteligencia artificial en sus dispositivos.

Entonces, ¿la IA en los teléfonos es útil o no?

Por ahora, la mayoría de la gente no parece convencida. Las encuestas dicen que la IA en los móviles todavía no aporta un valor significativo al día a día, pero el cambio de hábitos no ocurre de la noche a la mañana.

La historia nos ha enseñado que las innovaciones tardan en ser aceptadas. Los coches, los ordenadores y hasta las redes sociales fueron vistos como modas pasajeras en su momento.

Tal vez Galaxy AI, Apple Intelligence y compañía simplemente están en esa fase de “nadie lo necesita… hasta que de repente todos lo usan”.

Quién sabe, quizás dentro de unos años todos estaremos hablando con nuestros teléfonos para hacer planes, escribir correos y organizar nuestras vidas… o quizás sigamos usando nuestros pulgares como siempre. El tiempo dirá.