Honda ha presentado tres vehículos autónomos con tecnología de última generación

El condado de Miami en conjunto con la empresa Honda, presentaron tres prototipos diseñados para operar sin intervención humana, los cuales ya han sido implementados en el aeropuerto de aviación general de Homestead, en Miami, Florida. Estos innovadores dispositivos se encargan de cortar el césped y aplicar pesticidas en los terrenos del aeródromo.

Las pruebas iniciales no solo se llevaron a cabo en Homestead, sino también en el Aeropuerto Internacional de Miami. Durante el período de evaluación, las unidades mostraron de lo que están hechas al dar mantenimiento a un área de 960 acres, siguiendo rutas preprogramadas. El desarrollo de estos vehículos es resultado de meses de trabajo conjunto entre Honda y el aeropuerto, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa.

Ralph Cutié, director ejecutivo del Aeropuerto Internacional de Miami, destacó la importancia de este avance tecnológico. “Somos el primer aeropuerto en Estados Unidos en implementar esta prueba piloto, y esperamos que esta tecnología nos ayude a optimizar nuestros procesos”, señaló.

Desde Honda, también resaltaron los beneficios de la automatización en este sector. Jay Joseph, vicepresidente de sostenibilidad y desarrollo comercial de la compañía, subrayó que estos equipos no solo permiten reducir costos, sino que representan un avance significativo hacia el futuro tecnológico. “Como se puede observar, no hay nadie al volante. Sin embargo, esto no implica la eliminación de empleos, sino una mejora en la eficiencia del trabajo”, explicó.

La visión de Honda respecto al uso de esta tecnología es clara. Joseph señaló que el propósito de estos robots es complementar las tareas humanas, permitiendo que los trabajadores se enfoquen en actividades que requieren habilidades especializadas. “En Honda creemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas. Estas herramientas están diseñadas para realizar trabajos en los que hay escasez de personal, liberando a los empleados para tareas más estratégicas”, añadió.

Con la implementación de estos vehículos autónomos, Miami se posiciona como un referente en la adopción de soluciones innovadoras para la gestión aeroportuaria. Se espera que la experiencia obtenida en este programa piloto pueda servir de modelo para otros aeropuertos en el país