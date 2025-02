Steve Jobs estaría cumpliendo 70 años: datos y negocios que hizo crecer aparte de Apple, que seguramente desconocías

Si hay un “más allá” de personalidades influyentes en la humanidad, seguramente hoy habría una fiesta. Steve Jobs, la mente brillante detrás del éxito de Apple, estaría cumpliendo 70 años, este 24 de febrero del 2025.

Se suele relacionar a Steve Jobs con el éxito del iPhone y del iPod. Sin embargo, el genio californiano estuvo involucrado en otros negocios, también exitosos, que iban más allá de la tecnología.

Por ejemplo, pocos saben que Jobs no era programador ni ingeniero. Steve Wozniak, uno de sus amigos y co-fundador en Apple dijo varias veces que el fuerte de su socio era el ingenio y la creatividad, que iban mucho más allá de su experticia en el mundo digital.

Quienes lo conocieron describen que “su verdadero talento radicaba en conectar la creatividad con la tecnología, combinando arte y funcionalidad en productos que marcaron la historia”. También era un amante del diseño tipográfico, una pasión que adquirió en un curso de caligrafía en la universidad y que luego influyó en la inclusión de diversas fuentes en la primera Mac.

Otro dato curioso es que fue despedido de Apple en 1985. En lugar de rendirse, fundó NeXT, una empresa que diseñó computadoras avanzadas que no fueron un éxito comercial, pero que sentaron las bases del futuro de Apple. Cuando la compañía que él mismo había creado compró NeXT en 1997, Jobs regresó y transformó Apple en lo que es hoy.

Jobs también tuvo un papel clave en Pixar. Fue quien compró la división de gráficos por computadora de Lucasfilm y la convirtió en el estudio de animación más influyente del mundo. Sin su apuesta, películas como Toy Story quizás nunca habrían existido.

La alimentación de Steve Jobs

Además, su alimentación era poco convencional. Durante años, siguió una dieta frutariana y, en su juventud, creía que esto eliminaba la necesidad de usar desodorante. También tenía la peculiaridad de usar el mismo atuendo todos los días: un suéter negro de cuello alto, jeans y zapatillas New Balance, buscando simplificar su vida.

Steve Jobs dejó un impacto imborrable. Su obsesión por la perfección y su enfoque en la experiencia del usuario redefinieron la industria tecnológica. Hoy, a 70 años de su nacimiento, su legado sigue inspirando a generaciones de innovadores.