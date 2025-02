Nintendo Switch será tan potente qe Microsoft busca darle sopote con algunos juegos

Según filtraciones del periodista PHBrazil, conocido por sus informaciones sobre la próxima consola de Nintendo, la Switch 2 ha generado un revuelo inesperado en la industria. Prácticamente todas las grandes desarrolladoras de videojuegos están considerando llevar sus títulos más importantes a la nueva plataforma. Esto representa un cambio significativo con respecto a la generación anterior, donde los estudios solían ofrecer versiones antiguas, juegos en la nube o adaptaciones reducidas de sus lanzamientos.

PUBLICIDAD

También te puede interesar: [¿Cuál era el talón de aquiles del Nintendo Switch que quiere ser evitado en la nueva Switch 2?]

Entre las compañías que han mostrado interés en desarrollar para la Switch 2 se encuentran gigantes como Ubisoft, EA, Bandai Namco, Capcom, SEGA y, sorprendentemente, Microsoft. La mención de Microsoft es especialmente relevante, ya que, si bien la empresa ha expresado su intención de lanzar juegos multiplataforma, también existen rumores sobre una posible consola portátil de Xbox, lo que abre un panorama interesante en el mercado de las plataformas.

El periodista PHBrazil destaca que la Switch 2 es lo suficientemente poderosa como para que las terceras partes consideren llevar sus juegos AAA más ambiciosos a la consola. Esto contrasta con el pasado, cuando estas compañías solían ofrecer versiones antiguas o adaptaciones reducidas de sus juegos en las plataformas de Nintendo.

El posible apoyo de Microsoft a la Switch 2 ha generado gran expectación, ya que podría permitir a los jugadores disfrutar de títulos de Xbox en formato portátil. Aunque aún no se han revelado detalles específicos, esta posibilidad se alinea con la nueva estrategia de Microsoft y con la presencia de juegos como Minecraft y Ori and the Blind Forest en la actual consola de Nintendo.

También te puede interesar: [Es momento de usar los cupones de Nintendo Switch: la empresa aclara que no son válidos para juegos de la Switch 2]

El anuncio de la Nintendo Switch 2 ha generado gran expectación en la industria del videojuego. Las filtraciones sobre el interés de las terceras partes y la posible colaboración de Microsoft han alimentado las expectativas de los jugadores, que esperan con ansias el lanzamiento de la nueva consola.