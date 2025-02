¿Cuánto tiempo pueden durar los datos en una memoria USB?

Si se han visto en la necesidad de tener que formatear una memoria USB tal vez no han sabido elegir qué formato usar: NTFS, exFAT o FAT32. Aquí te decimos.

Las memorias USB han sido nuestras fieles aliadas para transportar archivos, hacer copias rápidas y hasta revivir computadoras con sistemas de arranque. Pero, ¿realmente podemos confiar en ellas para guardar información importante a largo plazo?

El problema invisible: los datos se desvanecen con el tiempo

Las memorias USB almacenan datos en memoria flash NAND, donde pequeños electrones quedan atrapados en una especie de “puerta flotante” para representar ceros y unos. Sin embargo, estos electrones no son prisioneros perfectos: con el tiempo, pueden fugarse, lo que puede hacer que la información se degrade y se vuelva ilegible.

En condiciones ideales, una memoria USB de buena calidad puede mantener los datos por 10 años o más, pero la realidad rara vez es ideal. Factores como el calor, la humedad o el número de veces que escribimos y borramos datos pueden reducir drásticamente su vida útil.

Factores que pueden arruinar tu información

Calidad de la memoria flash : No todas las memorias USB son iguales. Las más baratas suelen desgastarse antes.

: No todas las memorias USB son iguales. Las más baratas suelen desgastarse antes. Ciclos de escritura : Cuantas más veces sobrescribas datos, más rápido se degradará la memoria.

: Cuantas más veces sobrescribas datos, más rápido se degradará la memoria. Temperaturas extremas : El calor hace que los electrones se escapen más rápido, dañando la información.

: El calor hace que los electrones se escapen más rápido, dañando la información. Condiciones de almacenamiento: La humedad y el polvo pueden afectar los componentes internos y acelerar su deterioro.

Las USB no son para almacenamiento a largo plazo

Si bien una memoria USB es excelente para transportar archivos o hacer copias rápidas, no es el mejor medio para almacenar información valiosa a largo plazo.

Si realmente quieres guardar datos por años o décadas, lo mejor es hacer copias de seguridad en múltiples dispositivos, como discos duros externos, almacenamiento en la nube o incluso medios ópticos como Blu-ray.

Conclusión: Úsalas con inteligencia

No, no deberías confiar ciegamente en una memoria USB como único lugar donde guardar datos importantes. Son herramientas útiles, pero no indestructibles. Lo ideal es usarlas para transferencias rápidas o archivos temporales, pero siempre acompañadas de otras opciones de respaldo.

Porque cuando menos te lo esperas, tu USB podría decidir que es hora de dejar ir esos archivos para siempre.