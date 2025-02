Cinco niveles dolorosamente difíciles en juegos de plataformas

Los videojuegos de plataformas nos han regalado momentos inolvidables, pero también niveles que parecen diseñados con el único propósito de hacer sufrir a los jugadores. Saltos imposibles, trampas crueles y enemigos que no dan respiro han convertido algunas etapas en auténticas pruebas de paciencia y precisión.

Si alguna vez has querido lanzar el control por la ventana, es posible que te hayas topado con alguno de estos monstruos.

Tubular – Super Mario World (1990) – SNES

Si creías que Super Mario World era un juego amigable, es porque no llegaste a Tubular, un nivel que parece sacado de una pesadilla. Aquí no puedes confiar en tus habilidades clásicas de correr y saltar, porque Mario se infla como un globo y debe flotar entre obstáculos mientras enemigos aparecen de la nada para hacerte la vida imposible.

Cada error te hace caer al vacío y empezar de nuevo. No hay atajos, no hay trucos: o dominas el vuelo con precisión quirúrgica o te preparas para una larga sesión de intentos fallidos. Incluso los jugadores más veteranos de Mario han salido con las manos temblorosas después de enfrentarse a esta abominación.

The Perfect Run – Super Mario Galaxy 2 (2010) – Wii

El título del nivel no deja lugar a dudas: debes hacer una carrera perfecta, sin recibir daño. Aquí no hay margen de error, porque si algo te toca, adiós y vuelta al principio.

La falta de checkpoints convierte este nivel en una prueba de resistencia mental. Plataformas en movimiento, enemigos que te disparan desde todos los ángulos y secciones que requieren una sincronización milimétrica hacen de esta prueba un infierno en gravedad cero.

Solo los jugadores con los reflejos de un ninja pueden decir que han superado esta locura sin perder la cordura.

Champion’s Road – Super Mario 3D World (2013) – Wii U / Switch

¿Te gustan los desafíos? ¿Sí? Bueno, aquí tienes uno que te hará reconsiderarlo todo. Champion’s Road es el último nivel de Super Mario 3D World y no tiene compasión alguna.

No hay power-ups para ayudarte, las plataformas desaparecen bajo tus pies, y si no calculas cada salto con precisión milimétrica, terminas en el vacío. Los enemigos no te dan respiro, y la única forma de ganar es dominando cada mecánica del juego a la perfección.

Pocos han logrado superarlo sin perder vidas, y esos afortunados tienen un lugar asegurado en el Olimpo de los jugadores de Mario.

The Kid’s Trial – Super Meat Boy (2010) – Multiplataforma

Si conoces Super Meat Boy, sabes que el juego en sí ya es una tortura. Pero The Kid’s Trial es otro nivel de maldad.

Aquí no hay descanso: trampas de pinchos por todos lados, plataformas que desaparecen sin aviso y saltos que requieren precisión de cirujano. Además, debes dominar la mecánica del doble salto con una precisión infernal, o prepárate para caer al vacío una y otra vez.

Incluso los speedrunners más experimentados han sudado sangre para superar este nivel, y muchos jugadores han aceptado su destino y han decidido rendirse.

The Hell Temple – La-Mulana (2005/2012) – PC / Consolas

El nombre lo dice todo: “El Templo del Infierno”. Y no es una exageración.

Este nivel de La-Mulana es un laberinto traicionero lleno de trampas invisibles, rutas falsas y enemigos brutales que pueden eliminarte en segundos. Cada paso puede ser el último si no has memorizado el recorrido perfecto, y los saltos requieren un nivel de precisión que haría sudar a un robot.

Si tienes el valor (y la paciencia) para enfrentar esta pesadilla, prepárate para uno de los desafíos más crueles que ha dado el género de plataformas.

Estos niveles no son solo difíciles, son despiadados. Si alguna vez has pensado que los videojuegos son demasiado fáciles hoy en día, intenta completar alguno de estos y verás lo que es el verdadero sufrimiento.

Solo los jugadores más persistentes y habilidosos pueden superar estos desafíos sin rendirse. ¿Eres uno de ellos o prefieres mantener tu cordura intacta?