Bill Gates cuenta la anecdótica broma que le hizo Steve Jobs por su pasado relacionado al consumo de drogas

Apple y Microsoft protagonizaron una de las mejores rivalidades que ha tenido el mundo de la tecnología, justo en la era en la que explotó la computación. Bill Gates, al frente del gigante de Redmon, y Steve Jobs, liderando al monstruo de Cupertino, eran las cabezas visibles de ambas corporaciones.

Existía rivalidad entre estos dos genios, pero nada era personal. Los dos se sumergían en el juego corporativo y, a sus diferentes formas, salieron ganando. Apple lideró por mucho tiempo las ventas de productos y se supo reinventar hacia otros mercados, mientras que Bill Gates se transformó por muchos años como el hombre más rico de todo el mundo.

Más allá de eso, los dos tenían una relación de cordialidad. Bill Gates lo recuerda con una broma que le jugó Steve Jobs, en la que hizo referencia a su juventud relacionada al consumo experimental de drogas recreativas.

Bill Gates siempre ha contado que de joven experimentó con un par de drogas recreativas, pero que fue un periodo breve que terminó superando rápidamente. En este sentido, el co-fundador de Microsoft contó que Steve Jobs le llegó a decir que mejor hubiese seguido con ese consumo, así, probablemente habría tenido mejor creatividad en sus diseños.

"Fumé marihuana en la escuela secundaria, pero no porque tuviera algún efecto interesante. Pensé que tal vez me vería genial y que alguna chica pensaría que eso era interesante. No funcionó, así que lo dejé“, dijo Bill Gates, según recoge de Independent.

“Dejé de consumir marihuana a principios de mis 20 años simplemente porque me volvía descuidada, ya sea durante el día o al día siguiente“, añadió Gates.

La broma de Steve Jobs

"Steve Jobs dijo una vez que le hubiera gustado que yo tomara ácido porque entonces quizá habría tenido más gusto en el diseño de mis productos”, recordó el co-fundador de Microsoft entre risas.

“Mi respuesta a eso fue decir: ‘Mira, me tocó el lote equivocado’. A mí me tocó el lote de codificación y a este tipo le tocó el lote de diseño de marketing, así que bien por él. Porque sus talentos y los míos, aparte de ser una especie de líder enérgico y de ir más allá de los límites, no se superponían mucho. Él no sabía lo que significaba una línea de código, y su capacidad para pensar en diseño y marketing y cosas así... envidio esas habilidades. No estoy a su altura”, reveló Bill Gates.