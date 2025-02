Si, el bloc de notas tiene un corrector ortográfico: Así se puede activar

Si alguna vez escribiste algo rápido en el Bloc de notas y luego te diste cuenta de que habías cometido un error de ortografía digno de un mensaje de WhatsApp a las 3 AM… buenas noticias: Microsoft ha decidido que ya era hora de corregir eso.

Después de décadas de ser la herramienta más minimalista (y obstinadamente básica) de Windows, el Bloc de notas finalmente tiene corrector ortográfico. Sí, 2025 es un año extraño, pero al menos ahora puedes escribir sin miedo a las faltas de ortografía en una aplicación que parecía no haber cambiado desde el Windows 95.

Un poco de historia: el Bloc de notas, el abuelo del software

Antes de que existiera Word, Google Docs o incluso la idea de “formato de texto”, el Bloc de notas ya estaba ahí. Debutó en 1985, junto con la primera versión de Windows, y desde entonces se ha mantenido casi sin cambios.

Mientras Word evolucionaba con fuentes elegantes y funciones avanzadas, el Bloc de notas se negó a modernizarse. No tenía corrector, no tenía autoguardado, ni siquiera pestañas (hasta que en 2023 le dieron esa bendita función). Su mayor característica era existir y no pedir mucho a cambio.

¿Su secreto? La simplicidad absoluta. Era el lugar perfecto para pegar cosas al azar, escribir códigos sin distracciones y fingir que estabas trabajando cuando en realidad estabas anotando la lista del súper. Pero ahora, ha dado el salto al futuro… con un corrector ortográfico que pudo haber tenido en los 90, pero bueno, algo es algo.

¿Cómo activar el corrector ortográfico?

Si tienes la versión más reciente de Windows 11, probablemente ya esté activado por defecto. Pero si quieres asegurarte de que está funcionando (o desactivarlo porque eres un rebelde que ama los errores tipográficos), sigue estos pasos:

Abre el Bloc de notas (como lo has hecho toda tu vida).

(como lo has hecho toda tu vida). Haz clic en el icono de rueda dentada (Configuración).

(Configuración). Desplázate hasta la sección Ortografía .

. Activa el corrector ortográfico (o desactívalo si prefieres el caos).

También puedes activar la Autocorrección, por si quieres que el Bloc de notas arregle tus errores de inmediato sin preguntar.

¿Por qué Microsoft hizo esto justo ahora?

Es un misterio más grande que el paradero de los archivos que alguna vez escribiste en el Bloc de notas y nunca guardaste. Pero hay una teoría:

El año pasado, Microsoft eliminó WordPad, dejando un vacío en la categoría de “texto sin tanto drama”. Quizás se dieron cuenta de que el Bloc de notas merecía una mejora para seguir en la pelea y no convertirse en otra función olvidada de Windows (RIP Paint, siempre en nuestros corazones).

Si todavía usas el Bloc de notas en 2025, ahora tienes una razón más para seguir haciéndolo (o al menos para no sentirte como si estuvieras atrapado en 1998). Así que bienvenido al futuro, Bloc de notas. Tardaste, pero al menos llegaste.