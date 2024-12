El futuro está aquí: Cómo Hyperloop y Starlink están revolucionando la colectividad y el transporte

Quizás, muchos de nosotros nos imaginábamos un futuro que se trataría de autos voladores y robots que te hacen los deberes del hogar. Pues parece que el futuro es mucho mejor, con cápsulas que viajan más rápido que los aviones y señal de internet hasta en el lugar más perdido del planeta. Hyperloop y Starlink están revolucionando el transporte y la conectividad, y no, no es ciencia ficción.

Hyperloop y Maglev: China Apuesta por Viajar Más Rápido que tus Excusas

China está enfocadísimo en un plan que parece salido de un episodio de Black Mirror. Inspirados por el concepto Hyperloop de Elon Musk (quién más), están construyendo una red de trenes maglev que prácticamente flotan gracias a imanes. ¿El truco? Meterlos en túneles cerrados para reducir la resistencia del aire y hacerlos tan rápidos que incluso Superman tendría problemas para seguirles el ritmo.

Actualmente, China ya tiene dos líneas maglev en operación, incluyendo la famosa Shanghai Maglev, que lleva más de 20 años transportando pasajeros a velocidades de hasta 431 km/h. ¿Impresionante? Claro, pero eso es solo un calentamiento.

El nuevo proyecto incluye una extensión de 48,7 kilómetros entre Changsha y Liuyang, en la provincia de Hunan, con un precio de etiqueta de 10.440 millones de yuanes (lo que viene siendo unos 1.100 millones de libras esterlinas, por si te preguntabas). ¿La meta? Construir una red nacional que haga parecer a los aviones comerciales lentos como un caracol con sueño.

Eso sí, no todo es tan fácil como parece en las películas. Los ingenieros todavía tienen que resolver algunos “pequeños” problemas, como romper la barrera de los 650 km/h, que es el límite actual de los trenes maglev más rápidos. Pero, vamos, si alguien puede lograrlo, es China. Y si no, siempre está Elon Musk para darles un empujoncito.

Starlink: Adiós al “No Tengo Señal”

Mientras los chinos juegan a ser The Flash en túneles futuristas, SpaceX está ocupándose de algo igual de importante: que no te quedes sin internet justo cuando quieres subir una foto de tu café. Starlink, la red de satélites de Elon Musk, ha conseguido luz verde de la FCC para su programa Direct to Cell, que promete conexión móvil incluso en el rincón más perdido del planeta.

¿Conoces esas “zonas muertas” donde nunca hay señal? Pues pronto serán cosa del pasado. Este avance permitirá que los satélites se conecten directamente a tu teléfono, sin necesidad de torres o infraestructura terrestre. Internet desde el espacio, literalmente.

¿Y qué hay de Latinoamérica? Aquí viene lo interesante: Chile y Perú podrían ser los primeros países de la región en probar esta maravilla tecnológica. La compañía Entel ya confirmó su alianza con Starlink y promete llevar este servicio tanto a personas como a empresas. Según los planes, podríamos ver esto funcionando entre 2024 y 2025, justo a tiempo para que nunca más te pierdas un meme porque “no había señal”.

¿El Futuro? Ya Está Tocando la Puerta

Hyperloop y Starlink no son cosas del mañana. Son el presente que se está instalando a toda velocidad. Pronto, viajar a 1.000 km/h será tan normal como quejarte del tráfico, y tener internet en medio de la nada será tan común como tener batería baja.

Así que, sí, el futuro está aquí. Y si pensabas que era aburrido, tal vez es hora de replantearlo. Prepara tus maletas, porque con Hyperloop viajarás más rápido que nunca. Y no olvides cargar el teléfono, porque con Starlink siempre tendrás señal para pedirle a alguien que te reciba en tu destino.