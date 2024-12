¿Call Of Duty y El Juego del Calamar? En qué consiste esta extraña colaboración

Call of Duty x Squid Game Teaser

Activision ha sorprendido a sus jugadores con el anuncio de una sorprendente colaboración entre Call of Duty: Black Ops 6, Warzone, y la exitosa serie de Netflix El Juego del Calamar. A través de un breve avance de 30 segundos, la compañía ha confirmado que el universo caótico y tenso de la serie llegará al icónico shooter en primera persona.

Un adelanto intrigante con una tarjeta simbólica

El tráiler, aunque corto, fue suficiente para emocionar a los fans. En él, se muestra a un personaje de Call of Duty recogiendo una tarjeta de presentación marrón con los inconfundibles símbolos de círculo, triángulo y cuadrado, los mismos que los organizadores de los juegos en Squid Game entregaban a los participantes.

Este guiño directo a la serie desató especulaciones sobre cómo la colaboración dará vida a los inquietantes desafíos de la ficción coreana dentro del popular videojuego.

Aunque aún no se reveló una fecha exacta, Activision confirmó que el crossover llegará en enero de 2025, posiblemente para alinearse con el estreno de la esperada segunda temporada de Squid Game, que debutará en Netflix el próximo 26 de diciembre.

¿Qué podemos esperar de este crossover?

Aunque el tráiler no ofreció muchos detalles, es probable que esta colaboración siga el modelo de eventos anteriores en Call of Duty, como los crossovers con la WWE y The Boys de Amazon Prime. Esto podría significar la llegada de:

Aspectos de personajes : Imagínate jugando como los guardianes enmascarados o incluso como el misterioso líder de los juegos.

: Imagínate jugando como los guardianes enmascarados o incluso como el misterioso líder de los juegos. Armas temáticas : Diseños inspirados en los símbolos y estética de Squid Game, o tal vez armas que hagan referencia directa a los juegos de supervivencia.

: Diseños inspirados en los símbolos y estética de Squid Game, o tal vez armas que hagan referencia directa a los juegos de supervivencia. Eventos dentro del juego: No sería sorprendente ver un modo de juego inspirado en los desafíos de la serie, como el infame “Luz roja, luz verde”, adaptado al frenético estilo de Call of Duty.

Es probable que estos elementos estén disponibles como paquetes de contenido premium en la tienda del juego o como recompensas gratuitas a través de desafíos temáticos.

Squid Game: Un éxito que sigue creciendo

La colaboración no llega de la nada. Squid Game, el fenómeno de Netflix, no solo regresa con una segunda temporada, sino que también está expandiendo su universo con el próximo juego para móviles y consolas Squid Game: Unleashed, disponible a través de Netflix Games. Este proyecto, junto con el crossover en Call of Duty, busca mantener la franquicia relevante y en el centro de atención global.

Un comienzo emocionante para 2025

Con el crossover programado para enero, los jugadores de Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone tienen mucho que esperar. Este evento promete unir dos mundos intensos y competitivos, llevando el suspenso de Squid Game al campo de batalla de Call of Duty.

Mientras tanto, puedes ponerte al día con los últimos detalles sobre la primera temporada de Black Ops 6 o prepararte para el lanzamiento de la segunda temporada de Squid Game el próximo 26 de diciembre. ¿Estás listo para participar en este juego mortal?