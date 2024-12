Riot Games vigilará a streamers dentro y fuera del juego: Podrían ser baneados por mal comportamiento

Mediante un comunicado publicado en la página de Riot Games, la empresa desarrolladora de videojuegos como VALORANT y League of Legends anunció que desde el 1 de Diciembre implementará una serie de medidas que buscan combatir la toxicidad en todos sus títulos pero esta vez, no enfocándose en la comunidad, si no en los creadores de contenido que transmiten las partidas de League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics y el próximo 2XKO, centrándose en sus actitudes durante las partidas y también en sus transmisiones.

La novedad más destacada es que los creadores podrán ser sancionados no solo por el contenido de sus chats de texto y voz, sino también por su comportamiento general durante las transmisiones en vivo o vídeos publicados. Riot Games justifica esta medida con el objetivo de proteger a los jugadores de comportamientos dañinos que puedan experimentar tanto dentro como fuera del juego.

“Esta actualización se aplica específicamente solo al contenido donde los juegos de Riot están al fondo del contenido producido” aclaró la compañía. Esto significa que Riot podrá tomar acciones contra los creadores si sus juegos son visibles en el fondo mientras se cometen actos que infringen los términos de servicio.

Cabe señalar que estas medidas anti toxicidad se centran en cuatro grandes pilares que buscan asegurar el buen comportamiento de forma integral: Stream sniping (ver la partida de otros que transmiten su juego), conducta fuera de los videojuegos, el incumplimiento de términos de servicio (eloboosting o uso de programa de terceros) y sanciones que trascenderán fronteras pues se aplicarán en todos los juegos.

Si bien causó un poco de polémica dentro de la comunidad de streamers al pensar que las medidas podrían ser algo extremas o al tener dudas de que tan estricto sería Riot de ahora en adelante, es sin duda una medida importante para reducir la toxicidad ligada al videojuego que muchas veces aflora en creadores de contenido en busca de reacciones virales con actitudes que ven miles de personas.