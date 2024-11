Ciberataques a través de Spotify: ahora ni tu música se salva de los hackers

Cada industria tiene a sus dominadores y sin duda, Spotify es la plataforma de streaming musical por excelencia en todo el mundo. Desde la variedad de música, playlist y hasta una nueva función de video son una de las varias razones que la mantienen en la cima. Sin embargo tiene un detalle, y es que recientemente se ha descubierto que es utilizada para realizar ciberataques a través de la aplicación y con ello distribuir software pirata. Todo dado a conocer gracias a Karol Paciorek quien se percató de cómo los atacantes están explotando las listas de reproducción y los podcasts mediante los motores de búsqueda.

Descargarás algo más que música

Para prevenir estos problemas que tienen como fin esparcir software pirata, los propios motores de búsqueda ponen limitantes para que así las páginas no aparezcan de forma sencilla sin embargo, eso no detuvo a los ciberdelincuentes quienes descubrieron una pequeña grieta en las listas de reproducción de Spotify ya que estas son indexadas (proceso por el cual Google agrega una página web a su índice para que aparezca en los resultados de búsqueda) con mayor facilidad y por ende no pasan por un filtro tan estricto.

Puede parecer casi un mal chiste, pero de forma literal, se crean listas de reproducción con títulos como “Sony Vegas Pro13 Crack Free Download 2024″, mismas que mezcladas con un buen posicionamiento web, hacen que Google recomiende estos programas en forma de playlist. Destacando que una vez das clic en la lista de canciones, la descripción cuenta con enlaces a sitios externos donde se puede descargar el software ilegal.

Al inicio podría parecer inofensivo, sin embargo, representa un grave riesgo en la seguridad de la información para los usuarios de Spotify, pues pone dentro de la forma decenas de links que te redireccionan a páginas externas con el riesgo que esto conlleva al no haber un filtro de estos sitios web.

Spotify ya ha tomado acciones que buscan eliminar las listas de reproducción que se utilizan para la distribución de software pirata. Sin embargo, la rapidez con la que los ciberdelincuentes crean nuevas listas representa un desafío constante para la plataforma a espera de una medida más drástica que termine con el problema.